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Mansur Yavaş, Muharrem İnce ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 19:55 | Son Güncelleme

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile bir araya geldi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ü kabul etti.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ü kabul etti. Samimi bir havada gerçekleşen görüşmede yerel seçimler ve Ankara’nın sorunları konuşuldu.

İnce, 31 Mart yerel seçimlerinde Yavaş’a başarılar dileyerek, "Başarılar diliyoruz. Ankara’nın yıllardır çözülemeyen sorunlarına çözüm olacağınıza yürekten inanıyoruz. Yanınızdayız. Ne zaman arzu ederseniz, ’Alo’ demeniz yeterli" dedi.

Ankara’nın yıllardır çözülemeyen sorunları nedeniyle vatandaşlarda büyük bir bıkkınlık oluştuğuna dikkat çeken İnce, “Siyaset ile ilgisi olmayan insanlar da dahil olmak üzere başkente yakışmayan, kronikleşmiş sorunlar nedeniyle Ankara’daki belediyecilik anlayışının değişmesi gerektiğini düşünüyor. Bu sadece burada değil, Türkiye’nin birçok yerinde dillendirilen bir konu. Bu algı artık oluşmuş. Yavaş yavaş bu iş olmuş diyorum. Sayın Başkanın tecrübeleriyle Ankara’yı daha yaşanılır bir kent yapacağına inanıyoruz” dedi.

"Birlikte çok önemli hizmetlere imza attık"
Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise, Yavaş ile daha önceden bir kader birliktelikleri olduğunu söyledi. Tüzün, "Sayın Başkan Beypazarı Belediye Başkanlığı yaparken ben de Bilecik Belediye Başkanlığı yapıyordum. Birlikte çok önemli hizmetlere imza attık" dedi. Tüzün, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Tarihi Kentler Birliğini kurduk. Tarihi restorasyon noktasında, gerek Bilecik’te gerek Beypazarı’nda modern bir şehrin, tarihsel ve kültürel özellikleriyle birlikte nasıl yaşatıldığını en somut örnekleriyle gördük. Şimdi Ankara’nın hak ettiği değeri, Mansur Başkan’la bulacağına inanıyoruz. Sokakta, kamuoyunda, toplumda zaten bu algı oluşmuş. İnşallah, 1 Nisan sabahı, yeni belediye başkanı Ankara’mıza yakışan belediye başkanı Mansur Yavaş olacak."

"Ortak noktamız Ankara"
İnce ve Tüzün’ün açıklamalarının ardından ziyaretleri için kendilerine teşekkür eden Mansur Yavaş, "Desteklerinize ihtiyacımız var. Ankara’yı hak ettiği konuma getirmek, kaybettiği zamanı telafi etmek için katkıda bulunmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık. Ortak noktamız Ankara. İnşallah, Ankara’da iyi bir yönetimi hep birlikte oluşturacağız" dedi. (BC-DK-Y)

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