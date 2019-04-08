Mansur Yavaş, Mustafa Tuna’dan görevi devraldı

Ankara Adliye Binası konferans salonunda mazbatasını alan Mansur Yavaş’ın buradan sonraki ilk durağı Ankara Büyükşehir Belediye binası oldu. Geçtiğimiz dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Tuna’dan görevi alan CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara’yı cumhuriyetin ve Mustafa Kemal’in başkenti olarak dünya başkentleriyle yarışır bir şehir yapmak için ortak akılla Ankara’yı yönetmeye başlıyoruz" dedi.

İl Seçim Kurullarının Ankara için yeniden sayım talebini reddetmesi üzerine CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a mazbatası verildi. Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye binasına gelerek Mustafa Tuna’dan görevi devralan Yavaş, Ankara’da yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Görev teslim sırasında basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Mustafa Tuna’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaptığı hizmetlerin farkındayız. Biz, kendisini Sincan’da yaptığı hizmetlerden beri takip ediyoruz. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra çok iyi işler yaptı. Herkese hizmet etti ve adaletli oldu. Biz kendisinin değerli tecrübelerinden yararlanacağız. Ayrıca, kendisinden görevi teslim almak beni çok memnun etti" dedi.

2014’de görev başına gelen Ankara Büyükşehir Belediye eski dönem Başkanı Mustafa Tuna, Mansur Yavaş’ın göreve gelmesiyle ilgili, "Ankara’mıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.