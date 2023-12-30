Mansur Yavaş o görüntüleri paylaştı: Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağı 'Atatürk' posterleriyle donatıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından Suudi Arabistan'daki Süper Kupa kriziyle ilgili bir açıklama yaptı.

Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağı Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donattıklarını duyuran Yavaş, "Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağı Bayrağımız ve Atatürk posterleriyle donatıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı. (DHA)

Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağı Bayrağımız ve Atatürk posterleriyle donatıyoruz.



Ne mutlu Türküm diyene. ???????? pic.twitter.com/ju9OGxX730 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 29, 2023







