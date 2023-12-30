HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mansur Yavaş o görüntüleri paylaştı: Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağı 'Atatürk' posterleriyle donatıyoruz

Mansur Yavaş o görüntüleri paylaştı: Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağı 'Atatürk' posterleriyle donatıyoruz

30.12.2023 01:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi öncesinde yaşanan Atatürk pankartı ve tişörtü krizi maçı iptal ettirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabından bir video paylaşarak "Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağı Bayrağımız ve Atatürk posterleriyle donatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş o görüntüleri paylaştı: Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağı 'Atatürk' posterleriyle donatıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından Suudi Arabistan'daki Süper Kupa kriziyle ilgili bir açıklama yaptı.

mansur-yavas-suudi-arabistan-buyukelciliginin-bulundugu-sokagi-ataturk-posterleriyle-donatiyoruz_7405_dhaphoto2

Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağı Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donattıklarını duyuran Yavaş, "Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağı Bayrağımız ve Atatürk posterleriyle donatıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı. (DHA)


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Partili Çelik'ten Atatürk paylaşımıAK Partili Çelik'ten Atatürk paylaşımı
O sokağın adı değişiyor! Belediye başkanı açıkladıO sokağın adı değişiyor! Belediye başkanı açıkladı
Suudi Arabistan'da yaşanan krizin ardından Özgür Demirtaş'tan takipçisine ses getiren yanıt: N'oldu FatihSuudi Arabistan'da yaşanan krizin ardından Özgür Demirtaş'tan takipçisine ses getiren yanıt: N'oldu Fatih
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara
En Çok Okunan Haberler
Suudi Arabistan'da Süper Kupa maçı iptal edildi!

Suudi Arabistan'da Süper Kupa maçı iptal edildi!

Suudi Arabistan hükümeti, soyunma odamızın önüne polis yığdı!

Suudi Arabistan hükümeti, soyunma odamızın önüne polis yığdı!

Suudi Arabistan'da yaşanan krizin ardından Özgür Demirtaş'tan takipçisine ses getiren yanıt: N'oldu Fatih

Suudi Arabistan'da yaşanan krizin ardından Özgür Demirtaş'tan takipçisine ses getiren yanıt: N'oldu Fatih

Siyasiler tek ses! Süper Kupa finalindeki skandala tepki yağıyor

Siyasiler tek ses! Süper Kupa finalindeki skandala tepki yağıyor

Tüm personellere yüzde 50 indirimli olacak

Tüm personellere yüzde 50 indirimli olacak

10 kişinin öldüğü kahreden kazada 7 sürücü adliyeye sevk edildi

10 kişinin öldüğü kahreden kazada 7 sürücü adliyeye sevk edildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.