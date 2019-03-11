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Mansur Yavaş: O makama gelse hangi biriniz derdinizi anlatacaksınız

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 11:29 | Son Güncelleme

MİLLET İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki'yi isim vermeden eleştirerek, "Bu arkadaşımız bir alışkanlık herhalde 15- 20 devlet koruma polisiyle gidiyor.

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- MİLLET İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki'yi isim vermeden eleştirerek, "Bu arkadaşımız bir alışkanlık herhalde 15- 20 devlet koruma polisiyle gidiyor. Önce toplantı yapacağı salonu polis köpekleri arıyor, kimden ne korkuyorsa, arkasından bir de içeri girdiğiniz zaman 'yaklaşmayın' diye şerit koyuyorlar. Yarın hafazanallah o makama gelse hangi biriniz derdinizi anlatacaksınız" dedi. Mansur Yavaş, Pursaklar'da seçim koordinasyon merkezi açılına katıldı. Yavaş'a, İYİ Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Burgaz eşlik etti. Akyurt'ta yapımı devam eden fuar alanını bir an önce bitireceklerini söyleyen Yavaş, "Bakın şurada fuar alanı var. İlk önce fuar alanını bitireceğiz, size de faydası olacak. Fuar alanını bitirdiğimiz zaman sadece Akyurtlu değil, buralara da otel yapılmak zorunda kalacak. Buraya gelen binlerce insan buralarda da kalacak, buraları da gezecek. Fuar alanında yapılacak istihdamda mutlaka Pursaklar’ın gençleri çalışacak. Organize sanayileri buralara getireceğiz, sadece ve sadece şehrin batısına, İstanbul yoluna değil, buraların da yatırımlara ihtiyacı var" diye konuştu. 'AÇIK AÇIK İTİRAF EDİYORSUNUZ' Rakibi Özhaseki'nin Ankara'ya geldiğinde ilk afişinin 'mazimiz hizmet' olduğunu hatırlatan Yavaş, "Çıkamayınca baktılar ki seçim gidiyor başladılar iftiralara, 'belediyelere PKK'lıları alacak' diye. Bizlere yakışır iftiralar atın. PKK bizim bulunduğumuz yerin yanından geçemez. PKK kim biz kim? Biz teröriste 'terörist' deriz, katile 'katil' deriz. Teröriste 'gerilla' filan demeyiz. Bunu dedikten sonra da sanki başkası söylemiş gibi kendi kendinin söylediklerini yasaklatan dünyada başka örnek de yoktur. Bunları kendisine söylediğimiz zaman 'kirli siyaset yapma' dediğimiz zaman 'eline FETÖ'mü bulaştı?' diyor. Ben de diyorum ki Ankara’ya geldiniz, ilk afişiniz 'mazimiz hizmet', bir şey demeye gerek var mı size zaten? Açık açık itiraf ediyorsunuz" diye konuştu. 'TEMİZİ BUYSA KİRLİSİNDEN ALLAH HEPİMİZİ KORUSUN' Mehmet Özhaseki’nin "Ben kirli siyaset yapmayacağım, temiz siyaset yapacağım" dediğini anlatan Yavaş, "Gittiler ODTÜ'nün altındaki duvara 'Yavaş yavaş devrim' yazdılar. Korkutacaklar ya, millet korkup onlara oy verecek. Projenize oy versin. Gittik şikâyet ettik. O yetmedi geçen de Kürtçe yazı yazdılar oraya 'Her biji Mansur' diye. Diyor ki; PKK'lılar güya bunu destekleyecek. Ne oldu biliyor musunuz? Allah ayaklarına dolaştırdı. Oradan geçen bir tane gönüllümüz yazının yazıldığını görünce fotoğrafını çekti, kameraya aldı aynı zamanda. Gitti takip etti, girdiği evi bulduk. İl başkanımız da polislerle birlikte gitti orada yakalattı. Kim çıksa iyi, Ankara Büyükşehir’e çalışan şirkette genel müdür yardımcısı biri çıktı. Özhaseki, iftiralarınız elinize yüzünüze bulaşır. Ayağınızı denk alın. Yapacaksanız temiz siyaset yapın. Siz ki Ankara'ya gelir gelmez dediniz ki; 'Ben kirli siyaset yapmayacağım, temiz siyaset yapacağım'. Eğer temizi buysa kirlisinden Allah hepimizi korusun" dedi. 'TOPLANTI YAPACAĞI SALONU POLİS KÖPEKLERİ ARIYOR' 10 yıl belediye başkanlığı yaptığı sürede bir günden bir güne telefonunun kapanmadığını ifade eden Yavaş, "Vatandaşın içerisinde kendim gezdim, korumam yok, alnım açık, başım dik gezdim. Hala da geziyorum kendi başıma gidiyorum" dedi. Rakibinin, toplantı salonlarını polis köpekleriyle arattığını söyleyen Yavaş, "Bu arkadaşımız bir alışkanlık herhalde 15-20 tane devlet koruma polisiyle gidiyor. Önce toplantı yapacağı salonu polis köpekleri arıyor. Kimden ne korkuyorsa, arkasından bir de içeri girdiğiniz zaman 'yaklaşmayın' diye şerit koyuyorlar. Yarın hafazanallah o makama gelse hangi biriniz derdinizi anlatacaksınız" şeklinde konuştu.

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Mansur Yavaş: O makama gelse hangi biriniz derdinizi anlatacaksınızMansur Yavaş: O makama gelse hangi biriniz derdinizi anlatacaksınız
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