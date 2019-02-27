Mansur Yavaş: Öğrenciye, su faturasında indirim yapacağız

Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA) - 'MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Mansur Yavaş, "Avrupa'da bir öğrenci, öğrenci evinde kalıyorsa bildiriliyormuş ve su faturasında yarı yarıya indirim yapıyorlarmış. Bunu biz de yapacağız. İlk Meclis kararımız bu olacak" dedi.

Mansur Yavaş, Çankaya'daki Sokullu Caddesi'nde, öğrenci evini ziyaret etti. Yavaş'ı 3 öğrencinin yaşadığı evde, çok sayıda üniversiteli karşıladı. Yer sofrasında ağırlanan Yavaş, öğrencilerle birlikte makarna, kısır ve tatlı yedi. Öğrencilerin sorunlarını da dinleyen Yavaş, projelerini anlattı. Gelişen teknoloji dolayısıyla belediye başkanına ulaşmanın çok kolay olduğunu belirten Mansur Yavaş, "Bir uygulamaya denk gelmiştim. Vatandaşlar bu uygulama ile belediyenin yanlış yaptığı işlerin fotoğraflarını çekip, belediyeye iletebiliyorlardı. Yoksa vatandaş 'Mavi Masa'yı aradığında, geri dönüşler oldukça zordu. Şimdi biz bir proje geliştiriyoruz, 'WhatsApp' gibi. 'Okundu' bilgisini gizlemeden bizlere ulaşabileceğiniz bir uygulama yapıyoruz. Bu uygulama ile taleplere ulaşmamız lazım" diye konuştu.

'İLK MECLİS KARARIMIZ İNDİRİM OLACAK'

Başkentte suyu öğrencilere indirimli vereceklerini kaydeden Mansur Yavaş, görüş alıp, katılımcı belediye olacaklarını vurgulayarak, "Öğrenciler olarak siz de ulaşıma, suya para veriyorsunuz. Biz de o paraları kullanıyoruz. Avrupa'da, 'Ödeyen karar verir' diye bir kural vardır. Bu yüzden her konuda sizin de görüşlerinizi alacağız. Büyük kızım yurt dışında yaşıyor. Orada kızıma sorardım, 'Gençlere neler yapıyorlar' diye. Orada öğrenci evi statüsü var. Orada bir öğrenci kalıyorsa bildiriliyormuş ve su faturasında yarı yarıya indirim yapıyorlarmış. Bunu biz de yapacağız. Söz verdik. Zaten şimdiye kadar Ankara'nın suyu en pahalıydı. Biz eleştirince, projemizi açıklayınca indirim yaptılar. Şimdi biz de indirim yapacağız. Bu durumda geçen sene ödediğiniz faturanın çeyreğini ödemiş olacaksınız. İlk Meclis kararımız bu olacak" dedi.

'KAFE KÜTÜPHANE YAPACAĞIZ'

Mansur Yavaş, teknolojiye meraklı olduğunu ve öğrencilerin istediği sosyal aktiviteleri yapacaklarını belirtti. Belediye otobüslerinde ve açık alanlarda internet olmadığını kaydeden Yavaş, "Beypazarı Belediye Başkanlığı dönemimde, oraya 'Wi-Fi' istemiştim. Beypazarı'nın tümüne internet vermek istemiştim. Altyapısı olmadığı için sağlanamamıştı. Teknolojiye meraklıyım. Kütüphaneleri artıracağız. Üstelik 'kafe kütüphane' şeklinde yapacağız ki daha rahat edebilesiniz; 24 saat açık. Hemen hemen bütün semtlere yapacağız. İlçe belediyeleriyle birlikte fazla fazla yapmak istiyorum. Ulaşım da zaten 24 saat olacak bizde" diye konuştu.