Mansur Yavaş: Öğrenciye, su faturasında indirim yapacağız

'MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Mansur Yavaş, "Avrupa'da bir öğrenci, öğrenci evinde kalıyorsa bildiriliyormuş ve su faturasında yarı yarıya indirim yapıyorlarmış. Bunu biz de yapacağız. İlk Meclis kararımız bu olacak" dedi.

Mansur Yavaş, Çankaya'daki Sokullu Caddesi'nde, öğrenci evini ziyaret etti. Yavaş'ı 3 öğrencinin yaşadığı evde, çok sayıda üniversiteli karşıladı. Yer sofrasında ağırlanan Yavaş, öğrencilerle birlikte makarna, kısır ve tatlı yedi. Öğrencilerin sorunlarını da dinleyen Yavaş, projelerini anlattı. Gelişen teknoloji dolayısıyla belediye başkanına ulaşmanın çok kolay olduğunu belirten Mansur Yavaş, "Bir uygulamaya denk gelmiştim. Vatandaşlar bu uygulama ile belediyenin yanlış yaptığı işlerin fotoğraflarını çekip, belediyeye iletebiliyorlardı. Yoksa vatandaş 'Mavi Masa'yı aradığında, geri dönüşler oldukça zordu. Şimdi biz bir proje geliştiriyoruz, 'WhatsApp' gibi. 'Okundu' bilgisini gizlemeden bizlere ulaşabileceğiniz bir uygulama yapıyoruz. Bu uygulama ile taleplere ulaşmamız lazım" diye konuştu.