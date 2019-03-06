HABER

Mansur Yavaş: Önce zihniyet değişikliği gerekiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 17:27 | Son Güncelleme

MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Aynı şeyi defalarca yapıp farklı çözüm beklemek olmaz.

Mansur Yavaş: Önce zihniyet değişikliği gerekiyor

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Aynı şeyi defalarca yapıp farklı çözüm beklemek olmaz. Önce zihniyet değişikliği gerekiyor" dedi.
Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) üyeleriyle bir araya geldi, Rüzgarlı Sokak esnafını ziyaret etti. Yavaş'a ziyareti sırasında Millet İttifakı'nın Altındağ Belediye Başkan adayı Hasan Yalçıntaş da eşlik etti. Ankara'nın bütün sorunlarının devam ettiğini savunan Yavaş, "Aynı yönetim seçildikçe problemler devam ediyor. Aynı şeyi defalarca yapıp farklı çözüm beklemek olmaz. Önce zihniyet değişikliği gerekiyor" dedi.
'ELİMİZDE BİR SAYIŞTAY VAR AMA ORADA GÖRMÜYORUZ'
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin devasa bir bütçesinin olduğunu belirten Yavaş, "Başkanın maaşı dahil, bütün hizmetlerin bedelini halk veriyor. Bu harcamalar yapılırken size sormamız gerekir. Bu harcamaları halkın kontrol edebilmesidir önemli olan. Elimizde bir Sayıştay var ama orada göremiyoruz. Şeffaflık önceliğimiz. İkinci kriterimiz katılımcı olmaktır. Çoğunluğun yanlışı bir kişinin doğrusundan daha iyidir. Şuana kadar Ankara'nın paraları ölü yatırımlarla boşa gitmiş diyebiliriz" diye konuştu.
‘HÜKÜMET OLMADAN DA GÜZEL İŞLER YAPAN BELEDİYELER VAR’
AK Parti Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin söylemlerini hatırlatan Yavaş, "Arkamızda hükümet olursa çözebiliriz' diyorlar. Hükümet olmadan çok güzel işler yapan belediyelerimiz var. Eskişehir gibi kendini dünyaya tanıtan, turist çeken, insanların gelirini artıran belediyeler var" dedi. Ankara'da kaynak sorunu olmadığını belirten Yavaş, "Rakibimizin yaptığı afişleme ki bir çoğu da kanunsuz yerlere asılıyor. Herhalde bizim bir seçim boyunca harcadığımız parayı bir günde harcıyorlar. Yazık günah. En önemli afiş, insanların gönlüne taktığınız afiştir. İşsizliği görünce bu paraların buralara harcanmasına üzülüyorum" dedi.
Yavaş, daha sonra Rüzgarlı Sokak'ta bulunan esnafı ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'nin 'FETÖ ile işbirliği mi yapıyorsunuz' açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Rakibim ağzına FETÖ'yü alınca bana kahkaha atmak geliyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Mansur Yavaş: Önce zihniyet değişikliği gerekiyorMansur Yavaş: Önce zihniyet değişikliği gerekiyorMansur Yavaş: Önce zihniyet değişikliği gerekiyorMansur Yavaş: Önce zihniyet değişikliği gerekiyor

PARTNERSıfır makyaj Hande!Sıfır makyaj Hande!
CHP'li Özel: Kriz çıkabileceği şüphesini yaymaya çalışıyorlarCHP'li Özel: Kriz çıkabileceği şüphesini yaymaya çalışıyorlar
Bakan Pakdemirli: “Terör örgütlerine siyasi tünel kazan bir CHP var”Bakan Pakdemirli: “Terör örgütlerine siyasi tünel kazan bir CHP var”

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

Nefes kesen derbideki bomba gerçek ortaya çıktı

Nefes kesen derbideki bomba gerçek ortaya çıktı

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.