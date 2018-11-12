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Mansur Yavaş ortak aday mı oluyor? Twitter'dan flaş açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2018 13:48 | Son Güncelleme

Adı CHP ve İYİ Parti ile geçen Mansur Yavaş, kişisel Twitter hesabında adaylık tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Yavaş, 'Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir' dedi. Yavaş, bu sözlerle Ankara'da ortak adaylığa yeşil ışık yaktı.

Mansur Yavaş ortak aday mı oluyor? Twitter'dan flaş açıklama

Mansur Yavaş, Twitter hesabından adaylık tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Adaylığım konusundaki teveccühün şahsıma değil Ankaralılara gösterildiğine inanıyorum. Siyasi görüşü ne olursa olsun derdi Ankara olanlara verilen değerin ifadesidir. Uzlaşı ve ortak akla dayalı günlük siyasi çekişmelerden uzak huzurlu bir Ankara yönetimi istenmektedir" dedi.

"Ankara sıradan bir kent değil" diyen Yavaş, "Ülkemizin Başkentidir. Ankara’yı, zamana ve zemine göre değişebilen politik ihtiraslara göre okumak; bu kente yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Gösterilen ilginin ideolojik taassuptan uzak durup Ankara’yı merkeze almamız olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"UMARIM ORTAK AKIL VE UZLAŞI İLE BİR ADAY TESPİTİ YAPILIR"

Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben aday olsam da olmasam da Ülkemize yakışır bir Başkent için ve 20 yılı aşkın tahribatın artık sona erdirilmesi için siyasi partilerin uzlaşıp bir araya gelmesi artık ihmal edilemez bir zorunluluktur. Başkente siyaset gözlüğü ile bakılamaz .

Ankara seçimine sadece parti gözüyle bakanlar 24 yıllık bir partizanlıktan ders almamış demektir. Aynısını yapmak istemenin izahı yoktur. Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Umarım ortak akıl ve uzlaşı ile bir aday tespiti yapılıp Ankara layık olduğu değere kavuşur."

gh


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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş İYİ parti CHP

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
mansur yavaş demek istiyor ki bana hdpkk da oy verebilir sevgili kendini milliyetçi sanan iyi partililer kanınız tutacakmı bu adama oy vermeye
Boş ve gereksizin birisi,..sanki bulunmaz hint kumaşı.koskoca .chp başkanlığa o kadar aday olduğu halde, kendisi bir aday çıkaramıyorsa yazıklar olsun..
Mansur Yavaş diye yazılır; ADAM diye okunur.
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