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Mansur Yavaş oyunu kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 13:11 | Son Güncelleme

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş, Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı.Ankara’da sabah saat 08.00 itibriyle seçimen sandık başına gitti.

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş, Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı.
Ankara’da sabah saat 08.00 itibriyle seçimen sandık başına gitti. Siyasi parti liderleri, adaylar ve seçmen oyunu kullanmak için seçmen kağıtlarında yer alan okullara giderek oylarını verdi. Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş, 680 bin 264 seçmenli Çankaya’da, Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi’nde 4297 No’lu sandıkta oy kullandı. Yavaş oy vermeye eşi Nursen Yavaş ve kızı Armağan Yavaş ile birlikte geldi. Onlarda mahalli idari seçimleri içerisinde tercihlerini yaparak oy zarflarını sandığa attı.
“En düzeysiz seçim olduğunu söyleyebilirim”
Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Yavaş, “Bugün oyumuzu kullandık. Bizim büyük ailemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir sonuç çıkacak. Seçmenin iradesi en büyük iradedir. Onun dışında konuşulan her şey boştur. En düzeysiz seçim olduğunu söyleyebilirim. Proje konuşmak yerine istemediğimiz şeyler konuştuk. Bunun en güzel cevabını sandıkta seçmen verecektir"diye konuştu” dedi.

Mansur Yavaş oyunu kullandı

Mansur Yavaş oyunu kullandı

Mansur Yavaş oyunu kullandı

Mansur Yavaş oyunu kullandı

Mansur Yavaş oyunu kullandı

Mansur Yavaş oyunu kullandı

Mansur Yavaş oyunu kullandı

Mansur Yavaş oyunu kullandı

Mansur Yavaş oyunu kullandı

Mansur Yavaş oyunu kullandı

Mansur Yavaş oyunu kullandı

Mansur Yavaş oyunu kullandı

Mansur Yavaş oyunu kullandı

Mansur Yavaş oyunu kullandı

Mansur Yavaş oyunu kullandı

Mansur Yavaş oyunu kullandı

Mansur Yavaş oyunu kullandı

Mansur Yavaş oyunu kullandı

Mansur Yavaş oyunu kullandı

Mansur Yavaş oyunu kullandı

Mansur Yavaş oyunu kullandı

Mansur Yavaş oyunu kullandı

Mansur Yavaş oyunu kullandı

Mansur Yavaş oyunu kullandı

Mansur Yavaş oyunu kullandı

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