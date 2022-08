Mansur Yavaş paylaşımı yapan Star Wars oyuncusu Mark Hamill kimdir? Mark Hamill nereli ve kaç yaşında?

Star Wars oyuncusu Mark Hamill 22 Ağustos 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Star Wars filminin oyuncusu Mark Hamill, bir takipçisinin istekte bulunması üzerine "Mansur Yavaş kazansın" paylaşımında bulundu. Peki Mark Hamill kimdir? Mark Hamill nereli ve kaç yaşında? Star Wars filminin ünlü oyuncusınun hayatı, biyografisi ve Mansur Yavaş ile ilgili yaptığı paylaşım haberimizde...

MARK HAMİLL KİMDİR?

Mark Hamill, 25 Eylül 1951 yılında Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. 70 yaşındaki ünlü oyuncu Marilou York ile evlidir.

Mark Hamill, Star Wars filminin başrol oyuncusudur. Filmde, Luke Skywalker karakterini canlandıran Mark Hamill aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır.

Mark Hamill'in oynadığı filmler:

Wizards (film) (1977) (ses)

Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut (1977)

Corvette Summer (1978)

Sam Fuller and the Big Red One (1979)

Yıldız Savaşları: Bölüm V - İmparator (1980)

The Big Red One (1980)

The Night the Lights Went Out in Georgia (film) (1981)

Britannia Hospital (1982)

Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (1983)

Nausicaä of the Valley of the Wind (1984) (İngilizce dublaj)

Castle in the Sky (1986) (İngilizce dublaj)

Slipstream (1989 film) (1989)

Fall of the Eagles (1989)

The Little Mermaid (1989 film) (1989) (ses)

Midnight Ride (1990)

The Guyver (film)' (1991)

Black Magic Woman (1991)

Batman: The Animated Series (ses)

Sleepwalkers (1992)

Time Runner (1993)

Batman: Mask of the Phantasm (1993) (ses)

Silk Degrees (1994)

The Raffle (1994)

Village of the Damned (1995 film) (1995)

Laserhawk (1997)

Hamilton (film) (1998)

Watchers Reborn (1998)

Scooby-Doo on Zombie Island (1998) (ses)

Gen¹³ (1999) (ses)

Wing Commander (film) (1999)

Walking Across Egypt (film) (1999)

Sinbad: Beyond the Veil of Mists (2000) (ses)

Scooby-Doo and the Alien Invaders (2000) (ses)

Joseph: King of Dreams (2000) (ses)

Batman Beyond: Return of the Joker (ses)

Thank You, Good Night (2001)

Jay and Silent Bob Strike Back (2001)

Earth Day (2001) (ses)

Balto II: Wolf Quest (2002) (ses)

Aero-Troopers: The Nemeclous Crusade (2003) (ses)

Reeseville (2003)

Comic Book: The Movie (2004) (yönetmen)

Repitition (2005)

Avatar: The Last Airbender (2005) (ses)

Thru the Moebius Strip (2005) (ses)

Ultimate Avengers 2 (2006) (ses)

Tom and Jerry: Shiver Me Whiskers (2006) (ses)

Robotech: The Shadow Chronicles (2006) (ses)

Marvel: Ultimate Alliance (2006) (ses)

Sürekli Dizi (2010) (ses)

Star Wars: The Force Awakens (2016)

The Flash 17.bölüm

Star Warsː The Last Jedi (2017)

Star Warsː Rise of SkyWalker (2019)

STAR WARS OYUNCUSU MARK HAMİLL'DEN MANSUR YAVAŞ PAYLAŞIMI