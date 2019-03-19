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Mansur Yavaş: PKK ile bağını koparmamış insanlarla işimiz olmaz

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 10:41 | Son Güncelleme

 MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin açıklamasıyla ilgili, "Aleyhe, sırf seçtirmemek için, AK Partililerin eline koz vermek için yapıyor, bu kadar basit.

Mansur Yavaş: PKK ile bağını koparmamış insanlarla işimiz olmaz

Haluk KARAASLAN-Selen YALAZ-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin açıklamasıyla ilgili, "Aleyhe, sırf seçtirmemek için, AK Partililerin eline koz vermek için yapıyor, bu kadar basit. Biz hür iradesiyle oy kullanan, vergi aldığımız herkesin oyuna talibiz. Terörden araya mesafe koymamış, PKK ile bağını koparmamış insanlarla işimiz olmaz" dedi.
Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'ni ziyaret etti. Mansur Yavaş'a İYİ Parti Nallıhan Belediye Başkan adayı Abdulfettah Güngör eşlik etti. Burada mahalle sakinleri ile bir araya gelen Yavaş, daha önce Çayırhanspor'da futbol oynadığını kaydetti. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin Ankara'yı bilmediğini öne süren Yavaş, "Çayırhan'ı belki hayatında hiç duymadı. Dolayısıyla hizmet ederken geçen dönemki bürokratlar ne derse ona göre hizmet edecek. Yanına yanaşmanız mümkün değil. Geçen Ankara Ticaret Odası'na gitti. Önce polis köpekleri gitti orayı bir aradı. Arkasından içeri giren herkesin üstünü başını aradılar. Bir de geniş bir bariyer koydular 'insanlar yanaşmasın' diye. Şimdiden böyle yaparsa, yarın kazara seçilirse yanına gidebilir misiniz?" dedi.
'ULAŞIM PROBLEMİNİ ÇÖZERİZ'
Mansur Yavaş, banliyo tren hattını Çayırhan'dan Elmadağ'a kadar uzatmak istediklerini belirtti. Bunun projesinin yapıldığını, kamulaştırılmasının bittiğini kaydeden Yavaş, "Ayaş tünelinin çok az delinecek yeri kalmış. İmkan olursa bir ucu Elmadağ'da bir ucu Çayırhan'da olacak şekilde yapmaya çalışacağız. Bir de ulaşımda şikayet var Çayırhan'da. İnşallah ayın birinde biz görevi aldıktan sonra, aynı hafta mazbatayı ne gün alırsak buranın da ulaşım problemini çözmek iki dudağımızın arasında. Ne meclis kararı istiyor, ne bir şey. Bir talimatla ulaşım problemini çözeriz" diye konuştu.
'BİR DE ALLAH'IN HESABI VAR'
Mansur Yavaş, Çayırhan'dan sonra Çankaya Mühye köyünde muhtarlarla istişare toplantısına katıldı. Yavaş'a Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen eşlik etti. Mansur Yavaş, seçime kadar daha çok çalışacaklarını kaydederek, "Onların bu yaptıklarına göre 10 puanı 15 puan yapacağız. 15 ise 20 puan yapacağız, inşallah sandığa gömeceğiz. Sandığa sahip çıkacağız. Üzülmeyeceğiz, her şeyi deneyecekler görüyorsunuz ama bir de Allah'ın hesabı var. Onu asla bozamayacaklar" şeklinde konuştu.
'HÜR İRADESİYLE OY KULLANAN HERKESİN OYUNA TALİBİZ'
Üçüncü kez aday olduğunu hatırlatan Yavaş, şöyle konuştu:
"Eğer bir dertleri varsa, bütün devletin imkânları ellerinde. Didik didik ettiklerine eminim, bir şey olsa ortaya çıkartırlardı. 10 gün kala bunlarla uğraşıyorlar. Şimdi de bu provokasyona katılanlardan birisi de Sezai Temelli denen HDP'nin başkanı. Şimdi bakın, akıl var mantık var. Gerçekten Mansur Yavaş'ı HDP'liler seçmek istese şu lafı eder mi? Bu aleyhe, sırf seçtirmemek için, AK Partililerin eline koz vermek için yapıyor, bu kadar basit. Biz de hemen cevap verdik. Hemşerim biz hür iradesiyle oy kullanan, vergi aldığımız herkesin oyuna talibiz. Terörden araya mesafe koymamış, PKK ile bağını koparmamış insanlarla işimiz olmaz. 'Yürü işine' diye cevap verdik."
'HİZMET ETMEYE GELİYORUZ'
Mansur Yavaş, Beypazarı Belediye Başkanlığı döneminde aldığı işçilerinden kimsenin FETÖ'den atılmadığını söyledi. Rakibi Mehmet Özhaseki'ye tepki gösteren Yavaş, "İyi de kardeşim senin belediyenden 220 tane FETÖ'den adam atılmış. Beypazarı Belediyesi'nden benim dönemimde işe aldığım bir kişi atılmamış. Eğer terörist arıyorsan kendine bak. Teröriste 'gerilla' diyen, ondan sonra bu yayılınca bu kendi sözünü dünyada ilk defa yasaklatan başka bir kimse yok. Madem utanacaktın söylemeseydin öyle değil mi? Artık biz bunlardan bıktık, önümüze bakıyoruz. Hizmet etmeye geliyoruz."
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Mansur Yavaş: PKK ile bağını koparmamış insanlarla işimiz olmazMansur Yavaş: PKK ile bağını koparmamış insanlarla işimiz olmazMansur Yavaş: PKK ile bağını koparmamış insanlarla işimiz olmazMansur Yavaş: PKK ile bağını koparmamış insanlarla işimiz olmaz

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