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Mansur Yavaş: PKK ile bağını koparmamış insanlarla işimiz olmaz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 15:48 | Son Güncelleme

BALA MİTİNGİNDE KONUŞTU 'Millet ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları kapsamında, Bala ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.

Mansur Yavaş: PKK ile bağını koparmamış insanlarla işimiz olmaz (2)

BALA MİTİNGİNDE KONUŞTU
'Millet ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları kapsamında, Bala ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Yavaş'a, Belediye Başkanı adayı İYİ Parti'li Necati Deli ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç eşlik etti. Yavaş, otobüs üzerinden toplanan kalabalığa hitap etti. Bala ve Gölbaşı arasında bin kilometrelik alanda sulu tarıma geçeceklerini belirten Yavaş, bu projeyi göreve geldikleri takdirde, en kısa zamanda hayata geçireceklerini kaydetti. Proje için gerekli çalışmayı yaptıklarını belirten Mansur Yavaş, "Bunları proje olarak görmüyorlar. Gölbaşı'na 'Mavi Plaj' yapacaklarmış. İş yerleri kapanırken, bu kadar vatandaş işsiz gezerken, bu projeler uygun projeler değil" dedi.
Ankara'yı Ankaralı başkanın yönetmesi gerektiğini savunan Yavaş, "Bugün rakibimin yine bir demeci var. Diyor ki '1950'den beri Ankara'da Ankaralı belediye başkanı yok'. Problem bu işte. Şimdi var ve olacak" diye konuştu.
Mansur Yavaş, miting sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Rakibi AK Partili Mehmet Özhaseki'nin "Helal oylarımızı kimseye kaptırmamak için çalışacağız. Onların oylarını zaten istemeyiz, bize haram ne lazım" açıklaması hatırlatılan Yavaş "Kendisine sormak lazımdır. Kötü söz sahibine aittir" dedi.
'MİLLET NE DERSE O OLACAK'
Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı televizyon programında kendisi hakkında yaptığı, "Seçime böyle girebilse dahi seçimden sonra çünkü bunun dokunulmazlığı falan da yok bunlar milletin önüne gelecek. Milletin önüne geldiği zaman çok ciddi bedeli kendisi ödeyeceği gibi maalesef Ankaralı hemşehrilerimizi ödetme durumuna düşürür" açıklaması da soruldu. Bu sözleri tehdit olarak algılamadığını kaydeden Yavaş, "Benim zaten dokunulmazlığım yok. Hukuka saygı duymak lazım. Hukuk hepimizi bağlar. Saygı duymak tercih değil sorumluluktur. Cumhurbaşkanı yanlış bilgilendiriliyor. Cumhurbaşkanı'nın hep yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. Eğer etrafındakilere iyice sorsa bilgilendirilse benim haklı olduğumu anlayacaktır. Hakem milletimiz. Cumhurbaşkanımız her zaman bunu söyler. 31 Mart'ta milletin hakemliğine başvuruyoruz, millet ne derse o olacak" diye konuştu.

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Mansur Yavaş: PKK ile bağını koparmamış insanlarla işimiz olmaz (2)Mansur Yavaş: PKK ile bağını koparmamış insanlarla işimiz olmaz (2)Mansur Yavaş: PKK ile bağını koparmamış insanlarla işimiz olmaz (2)Mansur Yavaş: PKK ile bağını koparmamış insanlarla işimiz olmaz (2)

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