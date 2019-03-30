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Mansur Yavaş: Seçmenler oy kullandıkları sandıktaki sonuçları takip etsinler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 17:14 | Son Güncelleme

Millet İttifakı CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Mümkün olduğu kadar seçmenler oylarını kullansınlar ve kullandıkları sandıklardaki sonuçları takip etsinler.

Millet İttifakı CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Mümkün olduğu kadar seçmenler oylarını kullansınlar ve kullandıkları sandıklardaki sonuçları takip etsinler. İnşallah seçim sonuçları alınınca da ben taraftarlarımıza özellikle sakin bir şekilde bizi izlemelerini tavsiye ediyorum. En ufak bir taşkınlık, oy vermeyenleri de üzecek bir şey yapılmasını istemiyorum" dedi.

Mansur Yavaş, yerel seçim çalışmaları kapsamında otobüsle Çankaya sokaklarını gezdi, ilçe sakinleriyle selamlaştı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, son ana kadar vatandaşla yüz yüze görüşmeye devam edeceğini söyledi. Mansur Yavaş, Ankara'nın her yerini otobüs ile gezdiklerini belirterek, gördükleri ilgiden mutlu olduklarını dile getirdi. Yavaş, "Mümkün olduğu kadar seçmenler oylarını kullansınlar ve kullandıkları sandıklardaki sonuçları takip etsinler. İnşallah seçim sonuçları alınınca da ben taraftarlarımıza özellikle sakin bir şekilde bizi izlemelerini tavsiye ediyorum. En ufak bir taşkınlık, oy vermeyenleri de üzecek bir şey yapılmasını istemiyorum. Seçim akşamı bir kutlama olmasını istemiyoruz ama mazbatamızı aldıktan sonra Ankaralılarla bir araya geleceğiz. 10 puanın üzerinde bir farkla sandıktan çıkacağımıza inanıyorum."

Çankaya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Alper Taşdelen ise heyecanlı olduğunu belirterek, "Çok umutluyuz ve mutluyuz. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş olmasına saatler kaldı. Ankara gerçek belediyecilikle tanışacak. Çankaya'mız, Ankara'mız, aydınlık günlere kavuşacak. Fark giderek açıldı, güzel bir farkla Ankara'yı alacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mansur Yavaş'ın açıklaması
-Detay

Haber-Kamera: Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)-

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