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Mansur Yavaş sesizliğini bozdu! "Çok rahatsızım" dedi, 'istifa' iddialarına noktayı koydu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
26.09.2024 06:46
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Parti içinde sorun yaşadığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla aralarının kötü olduğu iddia edilen ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan önemli açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları için şu an çok erken olduğunu savunan Yavaş "Çok çok rahatsızım. Tahrik edici açıklamalar yapılıyor" dedi. "CHP'den istifa edebilir" iddialarına da tepki gösteren Yavaş, "Yerimizdeyiz. İstifa gibi bir düşüncem yok, olur mu öyle şey!" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş sesizliğini bozdu! "Çok rahatsızım" dedi, 'istifa' iddialarına noktayı koydu

CHP'de parti içinde huzursuzluk olduğu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aralarında sorun olduğu iddiaları iyiden iyiye konuşulurken, iddiaların odağındaki isimleirn başında gelen Mansur Yavaş, sessizliğini bozdu. Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Yavaş, olası cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

YAVAŞ, ADETA İSYAN ETTİ: "ÇOK ÇOK RAHATSIZIM"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla ilgili konuşan Yavaş, "Çok çok rahatsızım. Biz öncelikle kendi belediyemize, kendi yapacağımız işlere odaklanmalıyız. Bu tartışmalardan rahatsız olmamın diğer bir nedeni de şu: Gündemi biz işgal ediyoruz. Halbuki gündem emekli olmalı, aç insanlar olmalı, eğitimde yaşanan sorunlar olmalı. Bunlar konuşulmuyor. Bu tartışmaların hepsinin önüne geçiyor. Televizyonda konuşulacak konu halkın yaşadığı mağduriyetler olması lazım. Bunların önüne geçmeye bizim hakkımız yok ki! Ben tek kelime etmiyorum bu konuda." dedi.

"FİTNE ÇIKARACAK AÇIKLAMA YAPIYORLAR"

Altılı Masadaki 'Aday kim olacak?' tartışmalarından ders çıkarılması gerektiğini belirten Yavaş, "Şimdi bakıyorum; tahrik edici açıklamalar yapılıyor, gazeteciler, danışmanlar fitne çıkaracak açıklama yapıyorlar. Bir iki sefer açıklama yapıldı ama orada kaldı ama susturulmaları gerekiyor" dedi.

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"BUNLAR İKTİDARA YARAR. GÖRÜLMÜYOR MU?"

Erken seçim tartışmalarına da değinen Yavaş, "Erken seçime muhalefet zorluyor. Haklı zaten. Halk sesini çıkarmaya başladı. Aritmetik olarak hükümet ‘Evet yapacak bir şey kalmadı. Bir güven tazeleyelim’ demedikleri sürece seçime de gidilemiyor maalesef. Gidilse yarın konuşulmaya başlar. Daha ortada hiçbir şey yokken insanları birbirine düşürmeye çalışmak, aleyhlerine konuşmak, karalamak bunlar iktidara yarar. Görülmüyor mu?" diye sordu.

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CHP'DEN İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR MU?

"Sizi CHP’den koparmak mı istiyorlar? İstifayı ya da ayrılmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren Yavaş, şunları söyledi;

"Herkes her şeyi deneyecek. İçeriden dışarıdan yapacaklar. Siyaseti yapanlar kendince oyun kurabilir ama biz bu oyunlara gelecek halimiz yok. Yerimizdeyiz. İstifa gibi bir düşüncem yok, olur mu öyle şey! Hayır, hayır, hayır… Bize halk görev verdi, partimiz aday gösterdi, benim görevim Türkiye’ye örnek olacak en güzel çalışmaları yapmak. Bunlar ülkeyi iyi yönetir dedirtmek. Benim amacım bu. Ki onlar oy versinler. Ankara biliyorsunuz, Orta Anadolu’dan gelenlerin göç ettiği başkent. Bunun sonuçlarını gördük. Amasya, Kastamonu, Kütahya, Uşak her yer kazanıldı. Çorum çok oyla gitti. Merkezde de üç olan sayımızı 16’ya çıkardık.”

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş CHP
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