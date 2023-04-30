'Mansur Yavaş' sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan 'HÜDA PAR' çıkışı! 'Utanıyor musunuz' diye sordu, gündem olan 'Türk bayrağı' çıkışını hatırlattı

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, genel seçimlere AK Parti listelerinden katılan ve cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı destekleme kararı alan HÜDA PAR'la ilgili Devlet Bahçeli'ye tepki gösterirken "'Ben bayrağımı ezdirmem' demesi lazımdı, niye sesini çıkarmıyor?" dedi. Mansur Yavaş ile ilgili sorulan soruya Kılıçdaroğlu, "Peki aynı soruları Erdoğan'a HÜDA PAR için sorabilir misiniz?" diye yanıt verdi.

"İŞİN BU KISMI MANSUR YAVAŞ'A MI BIRAKILDI?"

Kılıçdaroğlu dün akşam HaberTürk'te Serap Belet ile Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayarak gündemi değerlendirdi. Mansur Yavaş'ın söylemlerinin daha çok milliyetçi kesime ve terörle mücadeleye yönelik olduğu belirten Kürşad Oğuz, "Mansur bey dışında bu cümleleri çok fazla duymuyoruz. Acaba işin bu kısmı Mansur beye mi bırakıldı?" diye sordu.

"BAHÇELİ HANİ MİLLİYETÇİYDİ, NİYE SESİNİ ÇIKARMIYOR?"

"Meydanlarda ben de söylüyorum" diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"'Bizim iki kırmızı çizgimiz var: bayrağımız ve vatanımız.' Peki aynı soruları Erdoğan'a HÜDA PAR için sorabilir misiniz? 'Türk bayrağı olmasın, Türkiye bayrağı olsun' dedi. Niçin ona bir tepki gösterilmiyor? Bahçeli niye tepki göstermiyor? Hani Bahçeli milliyetçiydi? 'Ben bayrağımı ezdirmem' demesi lazımdı, niye sesini çıkarmıyor?

"UTANIYOR MUSUNUZ HÜDA PAR'IN GENEL BAŞKANINDAN?"

Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışında Cumhur İttifakı'nın bir araya gelirken HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'nun katılmamasına gönderme yapan Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Liderler toplanıyor, HÜDA PAR'ın genel başkanı orada yok. Niye yok? Utanıyor musunuz siz HÜDA PAR'ın genel başkanını kendi yanınıza almaktan? Utanıyorsanız niye listeye koyuyorsunuz? Alıyorsanız 'Evet ben ortağım ve tokalaşıyorum' dersiniz."

YAPICIOĞLU'NUN GÜNDEM OLAN 'TÜRK BAYRAĞI' ÇIKIŞI

'Türk bayrağı' yerine 'Türkiye bayrağı' denmesini savunan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı şu açıklama gündem olmuştu:

"Birileri ısrarla Türk bayrağı dediğinde aynı birileri gidip öbür taraftan Kürt'ü kışkırtıp 'Bu Türk'ün bayrağı, senin bayrağın nerede? Sen de bir bayrak edin' diye sıkıştırıyo. Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı denmeli. Ülkelerin bayrağı olur ve bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti."