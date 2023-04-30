HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 'Mansur Yavaş' sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan 'HÜDA PAR' çıkışı! 'Utanıyor musunuz' diye sordu, gündem olan 'Türk bayrağı' çıkışını hatırlattı

'Mansur Yavaş' sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan 'HÜDA PAR' çıkışı! 'Utanıyor musunuz' diye sordu, gündem olan 'Türk bayrağı' çıkışını hatırlattı

30.04.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı seçildikten sonra sahaya indi ve mitinglerde özellikle terörle mücadeleye yönelik söylemleri öne çıktı. Yavaş'ın bu vurgusuyla ilgili yöneltilen soruya cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'nun 'Türk bayrağı' çıkışını hatırlatırken "Hani Bahçeli milliyetçiydi?" diye sordu. Kılıçdaroğlu, Yapıcıoğlu'nun Akkuyu NGS açılışına katılmamasına da dikkat çekti.

'Mansur Yavaş' sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan 'HÜDA PAR' çıkışı! 'Utanıyor musunuz' diye sordu, gündem olan 'Türk bayrağı' çıkışını hatırlattı

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, genel seçimlere AK Parti listelerinden katılan ve cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı destekleme kararı alan HÜDA PAR'la ilgili Devlet Bahçeli'ye tepki gösterirken "'Ben bayrağımı ezdirmem' demesi lazımdı, niye sesini çıkarmıyor?" dedi. Mansur Yavaş ile ilgili sorulan soruya Kılıçdaroğlu, "Peki aynı soruları Erdoğan'a HÜDA PAR için sorabilir misiniz?" diye yanıt verdi.

AA-20230427-30976727-30976722-CUMHURBASKANI_ADAYI_KILICDAROGLU_BALIKESIR_MITINGINDE_KONUSTU

"İŞİN BU KISMI MANSUR YAVAŞ'A MI BIRAKILDI?"

Kılıçdaroğlu dün akşam HaberTürk'te Serap Belet ile Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayarak gündemi değerlendirdi. Mansur Yavaş'ın söylemlerinin daha çok milliyetçi kesime ve terörle mücadeleye yönelik olduğu belirten Kürşad Oğuz, "Mansur bey dışında bu cümleleri çok fazla duymuyoruz. Acaba işin bu kısmı Mansur beye mi bırakıldı?" diye sordu.

AA-20230426-30968651-30968650-ANKARA_BUYUKSEHIR_BELEDIYE_BASKANI_MANSUR_YAVAS

"BAHÇELİ HANİ MİLLİYETÇİYDİ, NİYE SESİNİ ÇIKARMIYOR?"

"Meydanlarda ben de söylüyorum" diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"'Bizim iki kırmızı çizgimiz var: bayrağımız ve vatanımız.' Peki aynı soruları Erdoğan'a HÜDA PAR için sorabilir misiniz? 'Türk bayrağı olmasın, Türkiye bayrağı olsun' dedi. Niçin ona bir tepki gösterilmiyor? Bahçeli niye tepki göstermiyor? Hani Bahçeli milliyetçiydi? 'Ben bayrağımı ezdirmem' demesi lazımdı, niye sesini çıkarmıyor?

AA-20230425-30960517-30960510-CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLU_PARTISININ_BURDUR_MITINGINE_KATILDI

"UTANIYOR MUSUNUZ HÜDA PAR'IN GENEL BAŞKANINDAN?"

Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışında Cumhur İttifakı'nın bir araya gelirken HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'nun katılmamasına gönderme yapan Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Liderler toplanıyor, HÜDA PAR'ın genel başkanı orada yok. Niye yok? Utanıyor musunuz siz HÜDA PAR'ın genel başkanını kendi yanınıza almaktan? Utanıyorsanız niye listeye koyuyorsunuz? Alıyorsanız 'Evet ben ortağım ve tokalaşıyorum' dersiniz."

'Türk bayrağı' çıkışı gündem oldu, bir tepki daha geldi! 'Türk bayrağı' çıkışı gündem oldu, bir tepki daha geldi!

YAPICIOĞLU'NUN GÜNDEM OLAN 'TÜRK BAYRAĞI' ÇIKIŞI

'Türk bayrağı' yerine 'Türkiye bayrağı' denmesini savunan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı şu açıklama gündem olmuştu:

AA-20230428-30986939-30986932-HUDA_PAR_GENEL_BASKANI_YAPICIOGLU_BATMANDA_KONUSTU

"Birileri ısrarla Türk bayrağı dediğinde aynı birileri gidip öbür taraftan Kürt'ü kışkırtıp 'Bu Türk'ün bayrağı, senin bayrağın nerede? Sen de bir bayrak edin' diye sıkıştırıyo. Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı denmeli. Ülkelerin bayrağı olur ve bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti."

İlginizi Çekebilir

Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...

Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...

 Haluk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt

Haluk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt

 Bakan Kurum canlı yayında AK Parti'nin masasındaki son anketi açıkladı: İlk turda...

Bakan Kurum canlı yayında AK Parti'nin masasındaki son anketi açıkladı: İlk turda...

 Ağıralioğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Ayaklarına taş değmesin

Ağıralioğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Ayaklarına taş değmesin

 Canlı yayına mı çıkacaklar? İlk yanıt sosyal medyadan geldi

Canlı yayına mı çıkacaklar? İlk yanıt sosyal medyadan geldi

 Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek Bayraktar kardeşler açıklaması: Benim söylediğim şampiyonlar ligi ekibinde olacaklar

Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek Bayraktar kardeşler açıklaması: Benim söylediğim şampiyonlar ligi ekibinde olacaklar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YSK'dan 14 Mayıs için yeni karar! Açık olacakYSK'dan 14 Mayıs için yeni karar! Açık olacak
Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki! Meydandaki görüntü dikkat çektiErdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki! Meydandaki görüntü dikkat çekti
Kahramanmaraş'ta sabaha karşı korkutan deprem! Naci Görür'den açıklama: 'Dün bu yöreyi uyarmıştık'Kahramanmaraş'ta sabaha karşı korkutan deprem! Naci Görür'den açıklama: 'Dün bu yöreyi uyarmıştık'
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

İmam nikahı iddialarına son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''

İmam nikahı iddialarına son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''

Bakan Kurum canlı yayında AK Parti'nin masasındaki son anketi açıkladı: İlk turda...

Bakan Kurum canlı yayında AK Parti'nin masasındaki son anketi açıkladı: İlk turda...

Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!

Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!

Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar tutuklandı

Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar tutuklandı

Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek Bayraktar kardeşler açıklaması: Benim söylediğim şampiyonlar ligi ekibinde olacaklar

Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek Bayraktar kardeşler açıklaması: Benim söylediğim şampiyonlar ligi ekibinde olacaklar

Polisten 'çocuk gelin' operasyonu! Düğün davetiyesindeki o not dikkat çekti

Polisten 'çocuk gelin' operasyonu! Düğün davetiyesindeki o not dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Karısının doğum yaptığını görünce kalp krizi geçirdi

Karısının doğum yaptığını görünce kalp krizi geçirdi

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.