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  4. Mansur Yavaş sosyal medyadan paylaştı! "Rakamlar asla yalan söylemez" dedi, AK Parti dönemini de ortaya koydu

Mansur Yavaş sosyal medyadan paylaştı! "Rakamlar asla yalan söylemez" dedi, AK Parti dönemini de ortaya koydu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
14.11.2024 21:51
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarının gündem olması ve arkasından soruşturma başlatılması halen tartışılmaya devam ediliyor. ABB Başkanı Yavaş son olarak sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Yavaş, kendi dönemdeki harcamalarıyla AK Parti dönemi harcamalarını karşılaştırdı.

Mansur Yavaş sosyal medyadan paylaştı! "Rakamlar asla yalan söylemez" dedi, AK Parti dönemini de ortaya koydu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ilk başta Ebru Gündeş konser harcaması gündem olmuştu. Daha sonra başka konserlere de harcanan paralara ait görseller sosyal medyada paylaşılmıştı.

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MANSUR YAVAŞ'TAN İDDİALAR SONRASI AÇIKLAMA

Mansur Yavaş iddiaların ardından yaptığı toplantıda harcanan para "Bizim harcadığımız tüm para 67 ayda 810 milyon lira. Bazı yıllarda Kültür Dairemiz bütçesini harcayamamış, önümüzdeki yıla devretmiş. Sanatçılara ödenen paraları da gördünüz, çok cüzi paralar." demişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Daha sonra ABB, İBB ve Beykoz Belediyesi'nin konser harcamalarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

YAVAŞ'TAN YENİ AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Mansur Yavaş bir paylaşım yaptı. Yavaş paylaşımında "Gelin gerçeklere hep beraber verilerle bakalım. Çünkü rakamlar asla yalan söylemez." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi
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