HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mansur Yavaş suç duyurusunda bulunmuştu! Şikayeti işleme konulmadı

Mansur Yavaş suç duyurusunda bulunmuştu! Şikayeti işleme konulmadı

27.06.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal hakkında "görevi kötüye kullandığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yavaş'ın yaptığı suç duyurusu başvurusunun, "yasal unsurlar oluşmadığı gerekçesiyle işleme konulmamasına" karar verildi.

Mansur Yavaş suç duyurusunda bulunmuştu! Şikayeti işleme konulmadı

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın avukatı aracılığıyla yaptığı şikayet üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca görevi kötüye kullanma iddiasıyla Ünal hakkında yürütülen tahkikat tamamlandı.

Taraflara tebliğ edilen kararda Ünal'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili olduğu, Meclis Başkanının bulunmadığı oturumları, yasanın kendisine verdiği yetkiyle yönettiği hatırlatıldı.

Ünal'ın başkanlık yaptığı oturumda, Yavaş'a yönelik sarf edilen sözlere ilişkin tazminat davası açılabileceği belirtilen kararda, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Belediye Meclis Başkanının meclisi yönetim tarzı ile ilgili hususlardaki itirazı, disiplin soruşturmasına konu edilebilir. Bu kapsamda cezai yönden tahkikatı gerektirir bir durum bulunmadığından, atılı görevi kötüye kullanma suçunun yasal unsurları oluşmadığı için şikayet dilekçesinin işleme konulmamasına karar verilmiştir."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, belediye ve bağlı kuruluşların faaliyet raporlarının ele alındığı 15 Nisan'daki oturumda, meclis kürsüsünde kendisine yönelik dile getirilen iddialara müdahale etmediği gerekçesiyle oturumu yöneten Fatih Ünal hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özgür Demirtaş paylaştı sosyal medya yıkıldı! Özgür Demirtaş paylaştı sosyal medya yıkıldı!
Polislere ateş edince vuruldu! İddialar dehşete düşürdüPolislere ateş edince vuruldu! İddialar dehşete düşürdü
Ölü sayısı yükseliyor! İspanya Başbakanı'nın açıklaması tepki çektiÖlü sayısı yükseliyor! İspanya Başbakanı'nın açıklaması tepki çekti
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Gözler, Ankara'ya çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Gözler, Ankara'ya çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Hatay'a girişine izin verilmiyor! Flaş karar

Hatay'a girişine izin verilmiyor! Flaş karar

Burun kanamasıyla başladı! Dünyadaki 13'üncü vaka olduğu ortaya çıktı

Burun kanamasıyla başladı! Dünyadaki 13'üncü vaka olduğu ortaya çıktı

Birçok il için kırmızı alarm verildi, ekipler teyakkuza geçti! Çok kuvvetli olacak

Birçok il için kırmızı alarm verildi, ekipler teyakkuza geçti! Çok kuvvetli olacak

İlginizi Çekebilir

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Sosyal medya bu kehaneti konuşuyor! Kızı başkan adayı mı olacak?

Sosyal medya bu kehaneti konuşuyor! Kızı başkan adayı mı olacak?

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Defalarca kez aldatıldığını söyledi! "Otel odasında başka adamlarla..."

Defalarca kez aldatıldığını söyledi! "Otel odasında başka adamlarla..."

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.