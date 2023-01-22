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Mansur Yavaş'tan açılış töreninde 'cumhurbaşkanı' açıklaması! O sözler sonrası bütün salon ayağa kalktı

22.01.2023 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta yapılması öngörülen 2023 seçimlerine az bir zaman kala, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ankara'da, 10 parkın temel atma ve açılış töreninde konuşan Yavaş, törende bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ima ederek "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan açılış töreninde 'cumhurbaşkanı' açıklaması! O sözler sonrası bütün salon ayağa kalktı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kentteki 10 parkın temel atma açılış töreninde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklediğini ilan etti.

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'Batıkent Rekreasyon Alanı ve 10 Parkın Temel Atma/Açılış Töreni'ne Mansur Yavaş'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılım sağladı. Törene ise Yavaş'ın açıklaması damga vurdu.

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"TEMENNİMİZ CUMHURBAŞKANI OLARAK TEŞRİF ETMENİZ"

ABB Başkanı Mansur Yavaş törende yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na ithafen, "İnşallah buranın açılışını da hep birlikte yaparız. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri sonrası salonda bulunan katılımcılar ayağa kalkarak Yavaş'ın ifadelerini alkışladı.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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