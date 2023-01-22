Mansur Yavaş'tan açılış töreninde 'cumhurbaşkanı' açıklaması! O sözler sonrası bütün salon ayağa kalktı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kentteki 10 parkın temel atma açılış töreninde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklediğini ilan etti.

'Batıkent Rekreasyon Alanı ve 10 Parkın Temel Atma/Açılış Töreni'ne Mansur Yavaş'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılım sağladı. Törene ise Yavaş'ın açıklaması damga vurdu.

"TEMENNİMİZ CUMHURBAŞKANI OLARAK TEŞRİF ETMENİZ"

ABB Başkanı Mansur Yavaş törende yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na ithafen, "İnşallah buranın açılışını da hep birlikte yaparız. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri sonrası salonda bulunan katılımcılar ayağa kalkarak Yavaş'ın ifadelerini alkışladı.

