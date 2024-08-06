HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Mansur Yavaş'tan adaylık sinyali! Erken seçim iddiaları konuşulurken... Ne İmamoğlu ne Özel, ilk mesaj ondan geldi

Mansur Yavaş'tan adaylık sinyali! Erken seçim iddiaları konuşulurken... Ne İmamoğlu ne Özel, ilk mesaj ondan geldi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
06.08.2024 07:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2028 yılında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri şimdiden gündem olmaya başlarken CHP'nin olası cumhurbaşkanı adaylarından olan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak bir açıklama geldi. ABB Başkanı Yavaş "Partiniz aday gösterirse cumhurbaşkanı adayı olur musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Mansur Yavaş'tan adaylık sinyali! Erken seçim iddiaları konuşulurken... Ne İmamoğlu ne Özel, ilk mesaj ondan geldi

Muhalefetin giderek yükselen 'erken seçim' çağrıları sürerken, olası bir cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayının kim olacağı şimdiden merak konusu oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel her fırsatta "Gerekeni yapacağım" derken; gözler bir yandan da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çevrilmiş durumda.

Son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki ismin de adaylığı konuşulmuş, 31 Mart'taki yerel seçimlerde elde ettikleri başarılar sonrası olası adaylık iddiaları daha da güçlenmişti.

MANSUR YAVAŞ'TAN ADAYLIK MESAJI

tv100'deki canlı yayına katılan Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Mansur Yavaş ile görüştüğünü belirterek, önemli detayları aktardı.

thumbs_b_c_1d5d05c26a2ab784ddda9356aea7ebc7 (1)

Burhan, Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

"ELBETTE CUMHURBAŞKANI ADAYI OLURUM"

Burhan’ın “Sayın başkan kamuoyu anketlerinde yüksek çıkıyorsunuz... Öte yandan bu dönem son dönemim dediniz... Partiniz aday gösterirse cumhurbaşkanı adayı olur musunuz?” sorusu üzerine Yavaş “Elbette olurum...” ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_5ab2fffbb3a35f99ddf51e5d66d2c313

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş seçim
En Çok Okunan Haberler
Yurt dışından alışverişler için yeni düzenleme

Yurt dışından alışverişler için yeni düzenleme

Olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!

Olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!

Dünürlerin kavgası kanlı bitti! Çok sayıda yaralı var

Dünürlerin kavgası kanlı bitti! Çok sayıda yaralı var

Yer: Burdur! Yaşlı çift balkonda otururken vuruldu

Yer: Burdur! Yaşlı çift balkonda otururken vuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Haniye suikastıyla yeni bir sınır aşıldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Haniye suikastıyla yeni bir sınır aşıldı'

Korkunç olay! Akıma kapıldı, alevler içinde kaldı

Korkunç olay! Akıma kapıldı, alevler içinde kaldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.