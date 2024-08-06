Mansur Yavaş'tan adaylık sinyali! Erken seçim iddiaları konuşulurken... Ne İmamoğlu ne Özel, ilk mesaj ondan geldi

Muhalefetin giderek yükselen 'erken seçim' çağrıları sürerken, olası bir cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayının kim olacağı şimdiden merak konusu oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel her fırsatta "Gerekeni yapacağım" derken; gözler bir yandan da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çevrilmiş durumda.

Son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki ismin de adaylığı konuşulmuş, 31 Mart'taki yerel seçimlerde elde ettikleri başarılar sonrası olası adaylık iddiaları daha da güçlenmişti.

MANSUR YAVAŞ'TAN ADAYLIK MESAJI

tv100'deki canlı yayına katılan Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Mansur Yavaş ile görüştüğünü belirterek, önemli detayları aktardı.

Burhan, Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

"ELBETTE CUMHURBAŞKANI ADAYI OLURUM"

Burhan’ın “Sayın başkan kamuoyu anketlerinde yüksek çıkıyorsunuz... Öte yandan bu dönem son dönemim dediniz... Partiniz aday gösterirse cumhurbaşkanı adayı olur musunuz?” sorusu üzerine Yavaş “Elbette olurum...” ifadelerini kullandı.