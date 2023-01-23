Mansur Yavaş'tan adaylık sorusuna gündem yaratacak 'Kılıçdaroğlu' yanıtı! "Ekibine danıştım" deyip kulisi paylaştı

Altılı masanın adayı için CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylık olasılığı güçlendiren gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Son olarak ise anketlerdeki oy oranı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in desteğiyle Ekrem İmamoğlu birlikte adı adaylık için sıkça gündeme gelen iki isimden biri olan Mansur Yavaş adaylık tartışmalarına yön verecek bir çıkış yaptı.
Dün Ankara'da 'Batıkent Rekreasyon Alanı ve 10 Parkın Temel Atma/Açılış Töreni' düzenlendi. Törene Yavaş ve Kılıçdaroğlu da katıldı. Mansur Yavaş burada yaptığı konuşmada "İnşallah buranın açılışını da hep birlikte yaparız. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz" ifadelerini kullandı. Bu sözler 'Yavaş'ın da adayının Kılıçdaroğlu olduğu' şeklinde yorumlandı.
Bu gelişmenin ardından, Mevzular Açık Mikrofon programında birçok siyasi ismi ağırlayan, geçtiğimiz günlerde de Mansur Yavaş ile fotoğrafını paylaşan Oğuzhan Uğur "Kulis bilgisi paylaşıyorum" diyerek dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, Mansur Yavaş'a "Aday olmanızı isteyen çok, düşünmüyor musunuz?" diye sorduğunu belirten Uğur, Yavaş'ın yanıtının “Kemal bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem, masa ne derse o” olduğunu ifade etti ve şöyle devam etti:
"Tek kamera yokken…Bu samimiyete ve vefaya pek az şahit olduk cidden. Kendisi madem açıldı, ben de döküleyim dedim"
Uğur, söz konusu paylaşımını yapmadan önce Yavaş'ın ekibine danıştığını da şu sözlerle paylaştı:
Sn. Küçükkaya ile kıyaslayanlar olmuş ama bu bilgiyi yazmadan evvel Mansur Bey’in ekibine danıştım, merak buyurmayın. Yoksa bende daha neler var yazsam"