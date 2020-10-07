Mansur Yavaş'tan AK Parti'li Meclis Üyesine: Ağzımı mı tıkayacaksın

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısı gergin başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde pazarcılara yönelik yardımlarla ilgili soru önergesi verildi.

Önergede ödenen toplam tutar, yardımların belediye bütçesinden mi yapıldığı soruldu ve şu ifadelere yer verildi: “Şayet büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanmadı ise sponsor ve hayır sahipleri ne amaçla kendi yardımlarını belediyemiz eliyle yapmayı uygun görmüşler de kendileri ihtiyaç sahipleri ile karşılaşmaktan uzak durmuşlardır? Ankara'mızın tüm pazarları bu yardımdan faydalanabilmiş midir? Tüm pazar yerleri kucaklanmadıysa hangi pazar esnafını kim nasıl tespit etmiştir? Şanlı pazar esnaflarını tebrik ediyoruz ancak yardım alamayan diğer esnaflarımızın hakkı geçmiş olmuyor mu?”

Önergenin okunmasından sonra konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Gece 11.30 sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ertesi gün pazar kuracak esnaf, götürdü malını pazarlara yığdı. Sadece ertesi gün pazara çıkamayacak, malları yığılanlara erişildi ve onları malları gösterdikleri faturalar üzerinden satın alındı. İkide bir tüm pazarcılara yapılmadı diyorsunuz. Malını pazara çıkarmayanın zararı yok ki” dedi.