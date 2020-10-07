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  4. Mansur Yavaş'tan AK Parti'li meclis üyesine: Ben de seni reddediyorum, söz vermeden konuşamazsın

Mansur Yavaş'tan AK Parti'li meclis üyesine: Ben de seni reddediyorum, söz vermeden konuşamazsın

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 23:29 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısında gergin anlar yaşandı. Açıklama yaptığı esnada AK Parti sıralarından sözünün kesilmesine sinirlenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sert tepki gösterdi.

Mansur Yavaş'tan AK Parti'li meclis üyesine: Ben de seni reddediyorum, söz vermeden konuşamazsın

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısı gergin başladı.

Pazar esnafına Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından maddi destek sağlanmıştı. Esnafa yapılan bu destek tartışmaları da beraberinde getirmişti. Konu meclis gündemine yeniden geldi.

Eleştirilere cevap veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Gece saat 11.30 birden bire sokağa çıkma yasağı geldi. Ertesi gün pazar kuracak olan esnaf o akşam alana mallarını koymuştu. Sadece o alana mallarını bırakan esnafa ulaşıldı ve malları satın alındı. Yaşanan olay budur. Ürünü oraya götürmeyen insana biz neden yardım edeceğiz, bu insanın zararı yok ki” dedi.

SÖZÜ KESİLİNCE TANSİYON YÜKSELDİ

Yapılan yardımların tümünün belgeleri olduğunu da söyleyen Yavaş, bunları meclis üyelerine dağıtılacağını söyledi. Bu esnada AK Parti sıralarından Yavaş’ın sözü kesilince tansiyon bir anda yükseldi.

Yazılı açıklamayı reddettiğini sözlü açıklama istediğini söyleyen AK Parti meclis üyesine Yavaş, “Ben de seni reddediyorum, söz vermeden konuşamazsın” diye tepki gösterdi.

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