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  4. Mansur Yavaş'tan Ankara'da kontak kapatan özel halk otobüsleri ve dolmuşlar için açıklama

Mansur Yavaş'tan Ankara'da kontak kapatan özel halk otobüsleri ve dolmuşlar için açıklama

10.03.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özel toplu taşıma esnafının, 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren yaşanılan ekonomik zorluklar nedeniyle hizmetlerine devam edemeyeceğini bildirdiğini açıkladı. Mansur Yavaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada, vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için belediyenin imkanlarının seferber edileceğini açıkladı. Yavaş "Özel toplu taşıma esnafları ücretsiz taşıma bedelini ABB'den ödemesi istedi. Ancak belediyemizin karşılaması mümkün değildir" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafının artan maliyetler karşısında mağduriyet yaşamaması için tüm imkanlarını seferber edeceklerini açıkladı. Yavaş açıklamasında akaryakıt maliyetleri karşısında vatandaşların ve esnafın mağdur edilmeyeceği çözüm üretme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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"TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ"

Yavaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Ankara’da hizmet veren özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafı, yaşanılan ekonomik zorluklar ve artan akaryakıt maliyeti karşısında ulaşım bedelinin en az 8 lira olmasını talep etmektedir. Özel toplu taşıma esnafları ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği ücretsiz taşıma bedelinin de Belediyemiz tarafından karşılanmasını talep etmektedir. Bugünkü ekonomik şartlarda, bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de Belediyemizin karşılaması mümkün değildir. Özel toplu taşıma esnafı, bu koşullarda 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren hizmetlerine devam edemeyeceklerini bildirmiştir. Bu süreçte vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için Belediyemizin tüm imkanları seferber edilecektir. "

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"ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

"Yine de vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için çözüm üretilene kadar, imkanları varsa özel araçlarını tercih etmelerinin uygun olacağını düşünmekteyiz. Şunun bilinmesini isterim ki artan akaryakıt maliyetleri karşısında vatandaşlarımızın da esnafımızın da mağdur edilmeyeceği çözüm üretme çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir." (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara
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