Mansur Yavaş'tan Ankara için adaylık açıklaması!

Türkiye 31 Mart 2019'da yerel seçime gidecek. Başkent için AK Parti adayını açıklarken diğer partiler henüz aday belirlemedi. Adı İYİ Parti ve CHP ile anılan Mansur Yavaş yaşanan adaylık sürecine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Yavaş, adaylıkla ilgili "Görüyorum ki şimdi de kuvvetli bir şekilde Ankaralılar bu 2014'ün hesabını sorup hakkı hak sahibine teslim etmeye kararlı görünüyorlar." ifadelerini kullanarak, önceki dönem seçimleri kazanan Melih Gökçek'e göndermede bulundu.

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan'a konuşan Yavaş gündeme ilişkin olarak açıklamada bulundu.

Takan'ın "İki seçime girdiniz. 2009 ve 2014... 31 Mart seçimleri için sürekli isminiz geçiyor. Ankara için siyasi atmosferi nasıl tanımlıyorsunuz?" sorusuna Yavaş şu yanıtı verdi:

Ankara'da ben ilk defa 2009 yılında aday olmaya gelirken hep şunu söylediler. Dediler ki, 'Gökçek ve Karayalçın gibi böyle dev isimler var ne cesaret bunların arasına giriyorsunuz' çünkü hep onların kapışmasına sahne olmuştu 2-3 seçim. Ben de kendilerine bu isimlerin yıprandığını, bizim Beypazarı'ndaki çalışmalarımızın özellikle Ankaralılar tarafından çok iyi bilindiğini ve dolayısıyla onların artık farklı bir aday arayışında olabileceklerini söyleyerek iddialı bir şekilde geldim ve gerçekten Ankara'da ben kesin seçimi kazanırım diye geldim. Çünkü bu arada yüzde 3-4 makasa gelip yüzde 3-4 ile de çıkabilirdik böyle bir şey ama cesur geldim yani ben bu seçimi alırım diye. Çünkü nabzı kokladığımı düşünüyorum. Vatandaş kavgadan rahatsızdı üsluptan rahatsızdı. Biz geldik, geçmiş yönetimlerle yaptıklarını hiç eleştirmeden onlar yokmuş gibi sadece ve sadece var olan sorunları nasıl çözebileceğimizi anlatmak suretiyle seçimlere girdik. Bu üslup çok tuttu yani herkesi kucaklayan, ötekileştirmeyen, belediye başkanı olarak siyasetten daha çok hizmeti öne alan, projeleri öne alan bir çalışmayla girdik ve vatandaş tarafından çok kabul gördü. Yine 2014'te de aynısı oldu.