Mansur Yavaş'tan Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına tepki: "Yukarıda ilginç şeyler oluyor"

Tarihi kentler birliği Ekim ayı encümen toplantısı ve UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa lansmanı öncesi Şanlıurfa'ya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına cevap verdi.

Şanlıurfa'da kısaca gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABB Başkanı Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"EN İYİ CEVABI TOPLUM VERECEKTİR"

"Tavır değişikliğinin sebebini anlamaya çalışıyoruz. Buna en iyi cevabı herhalde toplum verecektir. Toplumun nabzını ise henüz tutamadım. Hemen bir anket yapmışlar. Dün birkaç anketçi televizyonlarda konuşuyordu ama onları da izleyemedim.

Herhalde yarın bir gün daha iyi değerlendirilecektir. Biz de o zaman daha iyi nabız ölçme fırsatı bulacağız.

"YUKARIDA İLGİNÇ ŞEYLER OLUYOR"

Bugün Yeni Şafak Gazetesi de Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamanın tersine bir manşet attı. Yukarıda ilginç şeyler oluyor. Göreceğiz hep birlikte."