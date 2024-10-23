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  4. Mansur Yavaş'tan Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına tepki: "Yukarıda ilginç şeyler oluyor"

Mansur Yavaş'tan Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına tepki: "Yukarıda ilginç şeyler oluyor"

23.10.2024 14:40
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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
23.10.2024 14:40
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan çıkışıyla ilgili ilk kez konuştu. "Tavır değişikliğinin sebebini anlamaya çalışıyoruz." diyen Yavaş, ilginç şeyler olduğunu söyledi. Yavaş, "En iyi cevabı herhalde toplum verecektir" ifadelerini de sözlerine ekledi.

Tarihi kentler birliği Ekim ayı encümen toplantısı ve UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa lansmanı öncesi Şanlıurfa'ya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına cevap verdi.

Şanlıurfa'da kısaca gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABB Başkanı Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"EN İYİ CEVABI TOPLUM VERECEKTİR"

"Tavır değişikliğinin sebebini anlamaya çalışıyoruz. Buna en iyi cevabı herhalde toplum verecektir. Toplumun nabzını ise henüz tutamadım. Hemen bir anket yapmışlar. Dün birkaç anketçi televizyonlarda konuşuyordu ama onları da izleyemedim.

Herhalde yarın bir gün daha iyi değerlendirilecektir. Biz de o zaman daha iyi nabız ölçme fırsatı bulacağız.

"YUKARIDA İLGİNÇ ŞEYLER OLUYOR"

Bugün Yeni Şafak Gazetesi de Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamanın tersine bir manşet attı. Yukarıda ilginç şeyler oluyor. Göreceğiz hep birlikte."

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Devlet Bahçeli
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