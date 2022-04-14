Mansur Yavaş’tan bomba anket açıklaması ve Ümit Özdağ’ın sözlerine tepki!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş’ı önermesinin ardından siyaset kulislerinde ortalık fena karıştı. Mansur Yavaş kendi isminin aday olarak gösterilmesi ile ilgili daha önce kısa bir açıklama yapsa da ilk kez Özdağ’ın yaptığı açıklamadan rahatsız olduğunu açık bir şekilde ilan etti. Halk TV’nin internet sitesinde yazılarına devam eden İsmail Saymaz Mansur Yavaş ile yaptığı röportajı yayınladı.

Yavaş, “Kürtler’den oy alamaz” iddiasına da yanıt vererek “Kürtlerin Mansur Yavaş'a oy verip vermeyeceğini gidin anketçilere sorun. Vallahi hiç anket yaptırmadım, Türkiye çapında. Çünkü böyle bir şeyim yok. Ama abone olduğumuz anketlere bakıyorum, rakamlar çok yüksek çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ’ın kendisini aday göstermesi ile ilgili da rahatsızlığını açıkça ifade eden Yavaş “Özdağ'ın kendi amacı doğrultusunda yaptığı bir hareket bu. Açıkçası rahatsız oldu” dedi.

**İşte İsmail Saymaz’ın yazısında Mansur Yavaş ile yaptığı röportajın tamamı:



Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı olarak önermesinden bu yana adı gündeme oturdu.

Acaba Özdağ'ın hamlesinden memnun mu?

"Yavaş'a Kürtler oy vermez" iddiasını nasıl yorumluyor?

Sordum.

Yavaş, yanıt verdi.

Prof. Ümit Özdağ'ın "Adayımız Mansur Yavaş'tır" sözleri sizi memnun etti mi?



Rahatsız etti.

Neden rahatsız etti?



Ben Millet İttifakı'nın belediye başkanıyım. Cumhurbaşkanı adayına altılı masa karar verecek. Bunu herkes biliyor. Hal böyleyken, böyle bir açıklamanın yeri yok, gereği de yok. Benimle görüşülmemiş. Bana sorulmamış. Benim fikrim alınmamış. Ben "Adayım" dememişim. "Aday değilim" diyorum üstelik. Buna rağmen Özdağ'ın kendi amacı doğrultusunda yaptığı bir hareket bu. Açıkçası rahatsız oldum.

Şu günlerde tartışmaların odağındasınız. Ne düşünüyorsunuz?



Ben gerçekten belediye başkanlığından memnunum. Ne açıdan memnunum? İnanın, akşama kadar binlerce hayır duası ve teşekkür geliyor. Anket geldi; memnuniyet yüzde 80'e yaklaşmış Ankara'da. Bunların hepsi oy verir-vermez, bilemeyiz. Versin diye yapmıyoruz ki. İnsan ayırmıyoruz.

Fakat her yerde Mansur Yavaş efsanesi dolaşıyor. Siz bunu nasıl açıklıyorsunuz?



Kişisel kanaatim... Bir: Vatandaş kavga istemiyor. İki: İnsanların işiyle meşgul olmasını istiyor. Üç: Adaletli ve merhametli davranmasını istiyor. Başka hiçbir şey değil. (Başkan olduktan sonra) Birkaç ay geçti, "Adam işini yapıyor, başka bir şeye karışmıyor" demeye başladılar. Siyaset o manada bizim işimiz değil. Belediye başkanı olarak benim kafam; daha konforlu nasıl yaşatırız, bilişim dünyasında insanların bize ulaşmasını, bizim onlara ulaşmamızı nasıl sağlarız... bunlarla meşgul. Mesela, kar takip sistemi yüzde 100 bana ait. Mesela, pilli sayaçlar geç bağlanıyordu. Yeni bir sistem bulduk. Yarım saatte gidilecek, sayacın pili değişecek, bir saati geçerse cep telefonuma mesaj gelecek, "Hala takılmadı" diye. İnsanların hoşuna giden şey israf yapılmaması, tasarruf edilmesi, şeffaf olunması ve yolsuzlukla mücadele edilmesi. Halkın gerçek ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz.

Yani vatandaşın Mansur Yavaş tercihinin sebebi "İşini yapıyor" diye bakması.



Aynen öyle. "Kavga etmiyor" diyorlar.

Kimileri "Kürtler Mansur Yavaş'a oy vermez" diyor.



Evet, ortada fol yok, yumurta yok. "Biz işimize bakıyoruz" diyoruz. Yine de sağlı sollu saldırı başladı şimdiden. Dün OdaTV'de bir şeyler çıkardılar. (Yavaş'ın eski miting konuşmasının kaydı) Üstelik OdaTV'de yayınlanan görüntüleri daha önce Beyaz TV'de Melih Gökçek yayınlattı. Düşünün artık, nereden nereye geldik.

Aynı görüntüler yerel seçimde de gündeme gelmişti.



Tabi tabi, onları bir daha yayınlıyorlar. Durduk yere ismim üzerinden böyle yorumlar yapılması doğru değil. Kürtlerin Mansur Yavaş'a oy verip vermeyeceğini gidin anketçilere sorun. Vallahi hiç anket yaptırmadım, Türkiye çapında. Çünkü böyle bir şeyim yok. Ama abone olduğumuz anketlere bakıyorum, rakamlar çok yüksek çıkıyor.

Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı şehirleri kastediyorsunuz değil mi?



Evet. Diyarbakır'da sokak röportajı yapıyorlar. Biri diyor ki "Mansur ne alaka, adamın neci olduğunu biliyorsun!" Diğeri "Abi öğrencilere, vatandaşa, garibana arka çıkıyor, adam ayırmıyor" diyor.

Ankara'da Kürtlerin oyunu almadınız mı?



Ankara'da Kürtlerin yaşadığı bölgeler var Haymana ve Bala'da. Orada anket yapsınlar. Seçimden önceki ve şimdiki fikirlerini öğrenmek isterim. Belediye ve kamu hizmeti yaparken insanların rengi, cinsiyeti, inancı sizi ne ilgilendirir? Buna göre vergi almıyorsunuz ki. Sokakta aç gezen insanın partisi ne olabilir? Bana ne yani! Bir anne çocuğuna süt götüremiyorsa kimliği ve kişiliği kimi ilgilendirir, öyle değil mi? Ben öyle bakıyorum.

Eski görüntülerin şimdi dolaşıma sokulmasını nasıl yorumluyorsunuz?



Kirli siyaset olağanlaştı Türkiye'de. Başka bir şey diyemiyorum.



