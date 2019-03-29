Mansur Yavaş'tan canlı yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Şimdi ben Fatih Bey'in sabıkasını gösterdim. Hükümet ellerinde, Adalet Bakanlığı ellerinde. GBT'ye girince bu şahsın bilgilerine girsinler bir de benim bilgilerime girsinler. Sadece iki kişi arasındaki ihtilafa dayanıp, üstelik mahkum ettirdiğim insanın iddialarına dayanmasının hukukta yeri yok. Bunu dinen de diyemezsiniz, Mecelle'ye göre de diyemezsiniz. Benim ailem var. Bugüne kadar bir tek leke ne kendime ne aileme leke sürdürmedim. 50 yıllık avukatın yapacağı bir iş mi bu? Bu Türkiye siyasetin en çirkin olayı olarak yerini alacak. Bırakalım mahkeme kararı versin. Ben mahkum ettirdim, 6 yıl ceza aldı.

"BEN BANA YAPILMAMASI GEREKEN HİÇBİR ŞEYİ YAPMIYORUM"

Kendimi Ankara halkına emanet ettim. Yarın bir gün benim söylediğimin tersi çıkarsa mahkeme kararını bana gösterip, 'Senin yaptığın ayıp' diyecekler. Aksi durumda bunu ben yapacağım. Tertemiz bir insanım. Siyaseten bunu yapmaları çok çirkin. Benimle ilgili şikayetleri var. Davaya dönüşen hiçbir şey yok şu anda. Adalet Bakanı, savcılığın takipsizlik verilmesi gerekir dediği bir noktada savcıyı değiştirip zorlama fezleke hazırlattırırsa Türkiye'de her şey olabilir. Türkiye bu konuda Afrika ülkelerinin gerisine gitti. Bir devletin en büyük ziyneti adalettir. Benimle rakip olabilirler. Sayın Özhaseki'nin evrakta sahtelikten çarşaf çarşaf gazetelere geçti. Ben bununla ilgili bir şey söylemedim. Ben bilmez miydim Özhaseki ile ilgili mahkemeye verilen ifadeleri bilmez miydim?