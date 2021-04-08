Mansur Yavaş'tan Çin Büyükelçiliği önünde 'kayıp-kaçak' kazısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çin Büyükelçiliği’nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı etiketleyerek yaptığı ve tepki gören paylaşım sonrası Çin’in Ankara Büyükelçiliği önünde kazı çalışması başlattı.

Konuyla ilgili ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Su kaynaklarımızın hızla azaldığı bir dönemde, Ankaralının bedelini ödediği kayıp kaçakları tespit etmek maksadıyla Çin Büyükelçiliği önünde başlattığımız çalışmadan dolayı verdiğimiz rahatsızlığı anlayışla karşılayan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Su kaynaklarımızın hızla azaldığı bir dönemde, Ankaralının bedelini ödediği kayıp kaçakları tespit etmek maksadıyla Çin Büyükelçiliği önünde başlattığımız çalışmadan dolayı verdiğimiz rahatsızlığı anlayışla karşılayan herkese teşekkür ederiz. pic.twitter.com/e0ptleSpU4 — Cüneyt Öztürk (@CuneytOzturk06) April 7, 2021

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sincan'ın Barın kentinde katliam yapıldığına yönelik paylaşımlarına tepki göstermişti.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir" ifadelerine yer verilmişti.