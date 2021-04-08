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Mansur Yavaş'tan Çin Büyükelçiliği önünde 'kayıp-kaçak' kazısı

08.04.2021 03:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Uygur Türkleri paylaşımı nedeniyle kendisi hakkında tweet atan Çin Büyükelçiliği önünde 'kayıp kaçak arama çalışmaları' kapsamında kazı çalışması başlattı.

Mansur Yavaş'tan Çin Büyükelçiliği önünde 'kayıp-kaçak' kazısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çin Büyükelçiliği’nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı etiketleyerek yaptığı ve tepki gören paylaşım sonrası Çin’in Ankara Büyükelçiliği önünde kazı çalışması başlattı.

Konuyla ilgili ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Su kaynaklarımızın hızla azaldığı bir dönemde, Ankaralının bedelini ödediği kayıp kaçakları tespit etmek maksadıyla Çin Büyükelçiliği önünde başlattığımız çalışmadan dolayı verdiğimiz rahatsızlığı anlayışla karşılayan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sincan'ın Barın kentinde katliam yapıldığına yönelik paylaşımlarına tepki göstermişti.

Çin Büyükelçiliği'nin Mansur Yavaş ve Meral Akşener paylaşımı olay oldu!Çin Büyükelçiliği'nin Mansur Yavaş ve Meral Akşener paylaşımı olay oldu!

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir" ifadelerine yer verilmişti.

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"HAKLI KARŞILIK VERME HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIR

"Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır" denilen açıklamada, "Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadeleri tehdit olarak algınlanmıştı.

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ÇİN'İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILMIŞTI

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu, Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Çin Ankara

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