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  4. Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak sel açıklaması: Gelirler çılgın projelere aktarıldı

Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak sel açıklaması: Gelirler çılgın projelere aktarıldı

21.06.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, başkentte meydana gelen sel ile ilgili konuştu. 5 günde, bir yılda düşen ortalama yağış miktarının yarısı kadar yağış aldıklarını belirten Yavaş, "Ankara’da temiz su temini ve altyapı için yıllarca ihmal edilmiş bölgelerimiz vardı. Kentte çok pahalıya su satılıyor, bu satıştan elde edilen gelirler çılgın projelere aktarılıyordu" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak sel açıklaması: Gelirler çılgın projelere aktarıldı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediye binasındaki konferans salonunda Ankara'da yaşanan sel felaketiyle ilgili 'Ankara Afet Bilgilendirme Raporu'nu açıkladı.

Yavaş, yağışın boyutu ve hızının değiştiğini belirterek, şunları söyledi:

"Haziran aylarında her zaman yağış olurdu ancak artık iklim değişikliğinin ve çarpık kentleşmenin de etkisiyle yağışın boyutu, hızı ve etkisi değişir oldu. Kentimizde maalesef son dönemde şehir selleri meydana geliyor. Bazı ilçelerde damla bile düşmezken bazı ilçelerde taş üstünde taş kalmıyor. Yağışın üst üste gelmesi sonucu ise toprağın doyma oranı artıyor ve her takip eden yağış, takip ettiği yağıştan daha tehlikeli bir durum oluşturuyor. İşte iklim değişikliği ve çarpık kentleşme ortamında, Ankara’da temiz su temini ve altyapı için yıllarca ihmal edilmiş bölgelerimiz vardı. Kentte çok pahalıya su satılıyor, bu satıştan elde edilen gelirler çılgın projelere aktarılıyordu."

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş sel Ankara
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