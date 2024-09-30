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Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı açıklaması: "Partim aday gösterirse..."

30.09.2024 00:18
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Ülkede şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız" dedi.

Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı açıklaması: "Partim aday gösterirse..."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı ilçesinde bu yıl 27'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katıldı.

Festival kapsamında düzenlenen konser öncesinde konuşan Yavaş, Beypazarı'nda yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildiğini belirterek, "Nasip 2019 yılındaymış ve 5 yıl içerisinde bütün Türkiye belediyeciliğin nasıl yapıldığını gördü ve 'Mansur Yavaş belediyeciliği' olarak belediyecilik literatürüne girdi. Ve 3 olan belediye sayımız bugün 16'ya çıktı. 4 ilçede de rakibimizden fazla oy aldık. Yani sayı, 20,21, 22. Ankara'nın tamamı bile Mansur Yavaş belediyeciliğine ortak olabilirdi. Şu anda burada belediye başkanlarımızın bir kısmı var. Bizler Ankara’nın her bir ilçesinin kendine has çok önemli, değerleri olduğunun farkındayız. Ve birlikte çalışmak suretiyle el ele vermek suretiyle Ankara'yı gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği, bütün değerleriyle birlikte kalkındırmak ve inşallah dünya başkentleriyle yarışır bir hale getirmek amacındayız. İnşallah bunu da belediye başkanlarımızla birlikte hep birlikte başaracağız inşallah" diye konuştu.

"PARTİM ADAY GÖSTERİRSE CUMHURBAŞLANLIĞINA DA ADAY OLACAĞIZ"

Konuşmasının devamında cumhurbaşkanlığı adaylığı, ekonomi ve okullardaki temizlik sorununa değinen Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkede şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız. Şu andaki gündemimiz bütün belediye başkanlarıyla birlikte çalışmak. Çünkü malum ekonomik sıkıntılar nedeniyle halk dar boğazda. Okulları pislik götürüyor, temizleyemiyorlar. Bizlere de temizletmek istemiyorlar. Bunun yanında emeklilerin durumunu biliyorsunuz. Ankara'da 42 bin emekliye düzenli şekilde destek oluyoruz. Bizim anlayışınıza göre darda kalan herkesin yanında bulunan kurumdur belediye. Ve biz bunu pandemiden itibaren gayet güzel yaptık. Artık o gençlerin umudunu kestiği Türkiye'den; tekrar umuduyla okuduğu zaman liyakatiyle iş bulacağından emin olarak, torpil aramadan, adaletsizlik olmadan çok keyifli bir şekilde yaşayacağı, mensubu olmaktan gurur duyacağı bir Türkiye için inşallah hep birlikte çalışacağız."

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı siyaset
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