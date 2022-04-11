Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş" çıkışıyla siyaset gündemi hareketlendi. Anket sonuçlarında da Yavaş'ın önde görünmesi sonrası gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrilmişti.

''AÇIKLAMALAR BİLGİM DIŞINDA''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüştü. İkili görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Yavaş, ''Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili gelen soruya "Bir belediye başkanı sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere laf söylemeli, işini yapmalı. Çizgimi hiç bozmadım, hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum, devam edeceğim. Açıklamalar benim bilgim dışında." dedi.



