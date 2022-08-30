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Mansur Yavaş'tan dikkat çeken Gökhan Özoğuz açıklaması! "Kimse sorgulayamaz"

30.08.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında organize ettiği Athena konserinin posterini Twitter'da paylaşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan "Yunan isimli şarkıcı içinden ‘kültürel olarak biz yendik’ diyordur" yorumuyla gündem olmuştu. Gökhan Özoğuz, bu paylaşıma cevap vermişti. Konserde sahneye çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Yavaş, "Vatan sevgimizi kimse sorgulayamaz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarındaki Athena grubunun konseri öncesinde, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın konsere verdiği tepki sosyal medyada gündem olmuştu. Tarhan'ın tepkisine Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan yanıt gecikmemiş ve bunun üzerine Tarhan paylaşımını silmişti. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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"BİZİM VATAN SEVGİMİZİ HİÇ KİMSE SORGULAYAMAZ"

Gökhan Özoğuz'un da olduğu sahnede konuşma yapan Yavaş "Ankaramız milli mücadelemizin en önemli karargahlarından. İşte bizler de böyle bir başkentin belediye başkanı olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu Ankara'yı dünya başkentleriyle yarışır bir hale getirmek için çalışıyoruz. Bu sorumlulukla hareket ediyoruz. 30 Ağustos'u elbette kutlayacağız. 'Neden bunları kutluyorsunuz, kutlamaya gerek yok?' diyenlere inat coşkuyla kutlayacağız." dedi.

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Konser öncesi Tarhan'ın verdiği tepkiye yönelik ise "Başta Sayın Gökhan Bey olmak üzere bizim vatan sevgimizi hiç kimse sorgulayamaz. Bunu da özellikle bu akşam söylemek istiyorum. Bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum, tekrar Gökhan Bey'e hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

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