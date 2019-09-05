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Mansur Yavaş'tan doğalgaz açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 15:22 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, doğalgaz sayaçları ve haksız alınan bedellerle ilgili şikayetleri çözüme kavuşturmak için verdikleri sözü yerine getireceklerini ve bunun için her türlü hukuki mücadeleyi vereceklerini söyledi.

Mansur Yavaş'tan doğalgaz açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, doğalgaz sayaçları ve haksız alındığı bildirilen bedellerle ilgili çalışma başlattıklarını kaydetti. Doğalgazın 2013 yılında özelleştirilmesine karşın doğalgazla ilgili tüm şikayetler ve yakınmaların hala belediyeye iletildiğini vurgulayan Başkan Yavaş, "Bazı hemşerilerimiz, yaşanan sıkıntıların belediyemizle ilgili olduğunu düşünmektedir. Bu konu sosyal medyada da geniş bir şekilde yer almaktadır. 2 milyon aboneyi ilgilendiren bu yakınmalar konusunda bizim ilgisiz kalmamız, dağıtıcı şirket karşısında Ankaralıların yalnız bırakılması düşünülemez elbette. Belirtilen nedenlerle sivil toplum kuruluşları ve tüketici dernekleri ile de işbirliği yapılarak belli başlı yakınma konuları tespit edilmiş, bunların hukuk zemininde giderilmesi, yargı denetiminden geçirilmesi için her türlü hazırlıklar yapılmış, avukatlar görevlendirilmiştir" dedi.

'BAŞVURU EPDK'YA GÖNDERİLDİ'

Başkan Yavaş, Başkentlilerin doğalgaz kullanımından dolayı yaşayacakları sorunları için izleyecekleri yasal süreçler hakkında da açıklamalarda bulunarak, "Doğalgaz aboneliğinden dolayı yaşanan sorunların hızlıca çözümlenmesi için Başkentgaz A.Ş yönetiminde belediyenin temsilcisinin bulunması için gereken yasal süreç başlatılarak konuya ilişkin başvuru EPDK'ya bugün itibarıyla gönderildi" dedi.

'ABONELERDEN ORTALAMA 510 LİRA GÜVENCE BEDELİ ALINMAKTADIR'

Ankaralılardan bağlantı ve doğalgaz sayacı bedeli olarak 300 dolar tahsil edildiğini kaydeden Başkan Yavaş, "Bu ücretin geri iadesinin, güvence bedeli olarak belirtilmediği için olanaklı olmadığı görülmektedir. Aboneler tarafından geçmişte ödenmiş 300 doların 150 dolarlık kısmının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sayaç bedeli olarak tahsil edildiği tespit edilmiştir. Yani sayaç bedeli olarak tahsil ettiğiniz zaman sayacın tüketiciye ait olması gerekmektedir. Halen 2019 yılı itibarıyla abonelerden sayaç ücreti ve doğal gaz bağlantı ücreti olarak 700 lira tahsil edilmektedir. Buna karşın önceden 150 dolar ödemiş olan aboneler bile uygulamada sayaçlarının sahibi görülmemektedir. Bu arada abone ile eskiye oranla tüketici aleyhine daha ağır hükümler içeren yeni sözleşme imzalattırılmakta ve abonelerden ortalama 510 lira güvence bedeli alınmaktadır" diye konuştu.

'GEREKEN İŞLEMLER NOKSANSIZ BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLECEKTİR'

Bu sorunların hukuk alanında çözümlenmesi için gerekli işlemlerin yapılarak EPDK veya dağıtıcı şirket işlemlerinin idari yargı denetiminden geçmesi sağlanacağını belirten Başkan Yavaş, parasını peşin ödeyerek gaz almış ön ödemeli doğalgaz abonelerinden, tüketim tarihleri itibarıyla ilave ücret alınarak, sadece dağıtıcı şirketlerin menfaatlerinin dikkate alındığı, abonelerin haklarının göz ardı edildiği, hatta peşin ödeme yapanların cezalandırıldığını belirtti. Doğalgaz abonelerinin yaşadığı bu haksızlıkların giderilmesi için EPDK'ya yeniden başvuru yapılacağını yineleyen Başkan Yavaş, "Doğalgaz abonelerinin yaşadığı haksızlıkların giderilmemesi halinde doğrudan ya da tüketici derneklerimiz aracılığıyla iptal davası açılması için gereken işlemler noksansız bir şekilde yerine getirilecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Mansur Yavaş doğalgaz Ankara

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