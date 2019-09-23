HABER

Mansur Yavaş'tan flaş makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.09.2019 10:59 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'de bir ilke imza atarak belediyedeki makam araçlarını ve hangi plakayla kimin kullandığını internetten yayınlayacaklarını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı.

ARAÇ SAYISINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Yavaş Ankara’da ilk yüz gün içinde 136 milyon TL bütçe fazlası verdiklerini belirterek araç sayısının 1600’lü rakamlardan 700’lü rakamlara düşürüldüğünü açıkladı.

MAKAM ARAÇ PLAKALARI

Yavaş ayrıca “Türkiye’de ilk defa bir şey yapacağız, makam araçlarını hangi plakaya kimin kullandığını internetten yayınlayacağız, görsün insanlar” dedi.

Yavaş sözlerini “Kimin kullandığını görsünler, şikayet edeceklerse etsinler, bizim halktan korkacak bir şeyimiz yok” diye tamamladı.


Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı
Bakan Çavuşoğlu, KKTC’li mevkidaşı Özersay ile görüştüBakan Çavuşoğlu, KKTC’li mevkidaşı Özersay ile görüştü
Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyorAnkara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara Makam aracı plaka

En Çok Okunan Haberler

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Diğer Haberler
AK Parti, yargı paketi taslak metnini CHP'ye teslim etti

Yargı paketinde flaş gelişme!

IMF, CHP ve İYİ Parti ile görüştü iddiası! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

İletişim Başkanı Altun’dan Amerikan kamuoyuna FETÖ uyarısı

ABD'ye FETÖ uyarısı: Şeytani bir ağı...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması: Yanlış bir yazışmadır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap edecek

Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap edecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.