Mansur Yavaş'tan flaş makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı.

ARAÇ SAYISINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Yavaş Ankara’da ilk yüz gün içinde 136 milyon TL bütçe fazlası verdiklerini belirterek araç sayısının 1600’lü rakamlardan 700’lü rakamlara düşürüldüğünü açıkladı.

MAKAM ARAÇ PLAKALARI

Yavaş ayrıca “Türkiye’de ilk defa bir şey yapacağız, makam araçlarını hangi plakaya kimin kullandığını internetten yayınlayacağız, görsün insanlar” dedi.

Yavaş sözlerini “Kimin kullandığını görsünler, şikayet edeceklerse etsinler, bizim halktan korkacak bir şeyimiz yok” diye tamamladı.



