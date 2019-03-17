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Mansur Yavaş'tan flaş sözler: Sandıklardan öyle bir sonuç çıkacak ki...

SEÇİM HABERLERİ  | 17.03.2019 12:23 | Son Güncelleme

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Allah'ın izniyle, sizlerin desteği ile sandıklardan öyle bir sonuç çıkacak ki şaşkına uğrayacaklar. Hayatlarında görmedikleri mağlubiyeti Ankara'da tadacaklar, göreceksiniz" dedi.

Mansur Yavaş'tan flaş sözler: Sandıklardan öyle bir sonuç çıkacak ki...

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, bir internet haber sitesi tarafından düzenlenen yemeğe katıldı. Yemekte, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş, doktoru Selim Kaptanoğlu, eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Servet Sazak, gazeteci- yazar Yılma Durak, Prof. Dr. İskender Öksüz ile çok sayıda kişi yer aldı. Yavaş, kendisi adına düzenlenen yemek için teşekkür etti.

"ÖYLE BİR FARK GELİYOR Kİ ANKETLERDE..."

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Mansur Yavaş, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine emanet ettiği Ankara'nın kimliğini ortaya çıkartmaları gerektiğini söyledi. Bunu hep birlikte yapacaklarını kaydeden Yavaş, şöyle konuştu:

"Seçimi hep birlikte kazanacağız. Bu sefer trafolara kedi falan giremeyecek. Çünkü öyle bir fark geliyor ki anketlerde, bırakın kediyi, fil soksalar fark etmeyecek. Bunu nereden anlıyoruz, iftira atmalarından anlıyoruz. Tertemiz insanlara karşı, hüküm giymiş sanığı yanlarına alarak mağdurlara iftira atıyorlar, alıştık. İftira atarken bütün kanallar açık, ancak savunma yaparken hepsi ölü taklidi yapıyor. Hiç umurumda değil. Sizin bana güvenmeniz önemli. Allah'ın izniyle, sizlerin desteği ile sandıklardan öyle bir sonuç çıkacak ki; şaşkına uğrayacaklar. Hayatlarında görmedikleri mağlubiyeti Ankara'da tadacaklar, göreceksiniz."

'ANKARA HAK ETTİĞİ BAŞKENT OLACAK'

Mansur Yavaş, program sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Seçim çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Yavaş, "Vallahi koşturuyoruz son ana kadar da koşturacağız. Ankara'da ulaşmadığımız kimse kalmasın diye, yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi. Ülkücülerin desteğinin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Yavaş, "Mutluyum tabi, geçen dönemde desteklemişlerdi. Önemli olan bana güvenmeleri. İnşallah ben de onların güvenini boşa çıkartmayacağım. Ankara hak ettiği başkent olacak" diye konuştu.

'YAVAŞ'IN YANINDAYIZ'

MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş, Mansur Yavaş'a desteklerini göstermek için yemeğe katıldığını bildirdi. Türkeş, "Mansur Bey bize babam Alpaslan Türkeş'in emaneti. Kendisini çok eskiden beri tanıyoruz. Kendisi hiç çizgisinden sapmamış bir ülkücü. Ben de Alpaslan Türkeş adına, kendisine vefa gösterme adına buradayım. Alparslan Türkeş'in adını yasaklayanlara inat, kendisinin yanındayız" diye konuştu.

Süleyman Servet Sazak ise "Mansur Beyi çok ciddi bir şekilde destekliyoruz" dedi.

Yılma Durak da Mansur Yavaş'ı desteklediklerini kaydetti.

Kaynak: DHA

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