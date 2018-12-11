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Mansur Yavaş’tan İYİ Parti adaylığına ret: Kaybederim

SEÇİM HABERLERİ  | 11.12.2018 11:23 | Son Güncelleme

CHP ile İYİ Parti arasında kilitlenen Ankara Büyükşehir Belediye adaylığı henüz aşılabilmiş değil. Mansur Yavaş, İYİ Parti'den aday olma önerisini reddetti. Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na "İYİ Parti’den olursam kaybederim, o zaman çekileyim" dediği öğrenildi.

Mansur Yavaş’tan İYİ Parti adaylığına ret: Kaybederim

CHP ile İYİ Parti'de ittifak arayışı devam ediyor. Oğuz Kaan Salıcı ve Koray Aydın düzeyinde görüşmeler geçtiğimiz hafta sonu ve dün yoğun olarak sürdü. İki genel başkan yardımcısının Ankara’dan gösterilecek adayın İYİ Parti’den olması ve Mansur Yavaş olması konusunda uzlaşma çıkınca konu Kemal Kılıçdaroğlu’na aktarıldı.

KILIÇDAROĞLU İLE YAVAŞ GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu, dün TBMM’deki görüşmelerini bitirince parti genel merkezine geçti ve burada Mansur Yavaş ile görüştü. Bu görüşmede kendisine İYİ Parti’den aday olması önerilen Yavaş, öneriyi reddetti.

YAVAŞ: İYİ PARTİ'DEN ADAY OLMAM

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Kılıçdaroğlu ilke Yavaş arasında geçen konuşmanın detaylarını yazdı. Sarıkaya, Kılıçdaroğlu'nun teklifine “İYİ Parti’den aday olmam halinde kaybederiz. Ben kaybedeceğim bir yere niye aday olayım” diyen yanıt verdiğini iddia etti.

Sarıkaya yazısının devamında şu ifadelere yer verdi;

Yavaş: İYİ Parti’den olursam kaybederim, o zaman çekileyim…

Kılıçdaroğlu: Meral Hanım çok ısrar ediyor, aşamadığım için…

Yavaş: Meral Hanıma da söyledim, olursam CHP’den olurum…

Kılıçdaroğlu: Bir daha konuşacağım…

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in “ortak adayımız olmalı” dediği Mansur Yavaş’ı CHP’ye davet ederek Ankara konusundaki kararını iletti:

“İYİ Parti’den aday olmanız halinde biz Ankara’dan aday çıkarmayacağız...”

Yavaş buna itiraz etti, gerekçesini de “İYİ Parti’den aday olmam halinde kaybederiz. Ben kaybedeceğim bir yere niye aday olayım” diye açıkladı…


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sırf bu enflasyondaki sahte düşüşten dolayi 15 yillik akp li vatandaşı kaybettiniz..oyum mansura
Yandaş basinda bir mansur yavaş korkusu CHP ile arasini bozalim olmadi IYI parti ile arasini bozalim mansur yavas bagimsiz aday olsa CHP lilerde IYI partilirde ülkücüler alayı Ankaralının yuzde 75 mansur baskana oy verir!! Ankara parselci ihaleci rantci kibirli fetoculardan kurtulur!....
Mansur Yavaş ak partiden aday gösterilse bile kaybeder. çünki hizmet adamı değil. kuru laf kalabalığı.
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