Mansur Yavaş’tan İYİ Parti adaylığına ret: Kaybederim

CHP ile İYİ Parti'de ittifak arayışı devam ediyor. Oğuz Kaan Salıcı ve Koray Aydın düzeyinde görüşmeler geçtiğimiz hafta sonu ve dün yoğun olarak sürdü. İki genel başkan yardımcısının Ankara’dan gösterilecek adayın İYİ Parti’den olması ve Mansur Yavaş olması konusunda uzlaşma çıkınca konu Kemal Kılıçdaroğlu’na aktarıldı.

KILIÇDAROĞLU İLE YAVAŞ GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu, dün TBMM’deki görüşmelerini bitirince parti genel merkezine geçti ve burada Mansur Yavaş ile görüştü. Bu görüşmede kendisine İYİ Parti’den aday olması önerilen Yavaş, öneriyi reddetti.

YAVAŞ: İYİ PARTİ'DEN ADAY OLMAM

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Kılıçdaroğlu ilke Yavaş arasında geçen konuşmanın detaylarını yazdı. Sarıkaya, Kılıçdaroğlu'nun teklifine “İYİ Parti’den aday olmam halinde kaybederiz. Ben kaybedeceğim bir yere niye aday olayım” diyen yanıt verdiğini iddia etti.

Sarıkaya yazısının devamında şu ifadelere yer verdi;

Yavaş: İYİ Parti’den olursam kaybederim, o zaman çekileyim…

Kılıçdaroğlu: Meral Hanım çok ısrar ediyor, aşamadığım için…