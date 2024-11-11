Mansur Yavaş'tan 'konser' açıklaması: "Kusuru olanı savunmam"

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fahiş tutarlarla konser ödemesi yaptığına ilişkin iddialar üzerine tartışmalar sürüyor.

Konuya ilişkin bu akşam Başak Şengül ile Doğru Yorum programında gazeteci Gürbüz Evren, Mansur Yavaş'ın tv100'e özel açıklamalarını canlı yayında paylaştı.

YAVAŞ: "TAKDİRİ HALKA BIRAKACAĞIZ"

Gürbüz Evren, Mansur Yavaş'ın tv100'e özel olarak yaptığı açıklamayı şöyle paylaştı:

"Bu konuyu objektif, tarafsız bir gazeteci anlayışıyla ele almaya hep gayret ettim. Ben Mansur beye yönelik bu yıpratma sürecini başından beri izlediğimde bir şey gördüm. Sanki her şey Mansur beyin belediye başkanı olmasıyla başlamış, ondan önce hiçbir şey olmamış.

Mansur beyle sıklıkla görüşüyoruz. Bugün tv100'e özel bir mesaj iletti bana. Şunları söyledi: Bence ters tepki verenler haklı. Biz farkımızı göstereceğiz. Millet bizi güvendiği için seçti. Onlara kötü diyerek iyi olamayız. Samimi olarak bilgileri açıklayacağız. Kusurlu olanı savunmam, başkasının suçuna ortak olmam. Rakamları emsalleriyle karşılaştırarak takdiri halka bırakacağız."