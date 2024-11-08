Mansur Yavaş'tan konser ücreti açıklaması! 71 milyon TL iddiası gündem yaratmıştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, 19 Mayıs’ta düzenlenen etkinlikte Mor ve Ötesi isimli grubuna 71 milyon lira ödediği iddia edilmişti. Belediyenin hesabından yapılan açıklamada, iddia edilen ücretin tek bir gruba ödenmediği duyurulmuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da gündemdeki konser ücretleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABB Başkanı Yavaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 101. yılına özel düzenlediğimiz konser etkinliğinin bütçesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberler sonrası başlattığımız soruşturma ve inceleme tamamlanmıştır. Buna ilave olarak 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özelinde düzenlediğimiz bir dizi konser etikliğinin bütçesiyle ilgili dile getirilen iddialar da soruşturma ve inceleme kapsamına alınmıştır"



Mansur Yavaş’ın açıklamalarının tamamı şöyle;

MOR VE ÖTESİ DE YALANLAMIŞTI

Mor ve Ötesi de açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Mayıs 2024 tarihinde Ankara, Atatürk Orman Çiftliği’nde katıldığımız konserle ilgili son iki günde hakkımızda ortaya atılan asılsız iddiaları şaşkınlıkla takip ediyoruz. Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim “aldığımıza” dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir.

Bu gerçek dışı “duyum”a doğal olarak şüpheyle yaklaşan kamuoyuna ve sağduyulu dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Sayın Mansur Yavaş’ın veya Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin de kamuoyunu ayrıntılı biçimde bilgilendireceğine inanıyoruz.

Kuruluşumuzdan bugüne geçen 28 yılda kamu kaynaklarına dair herhangi bir israfın öznesi olmamaya büyük özen gösterdik. Öyle de devam edeceğiz. Hakkımızdaki “mor ve ötesi balina avlamış, ada satın almış, dünyayı kontrol eden 3 aileden biriymiş” gibi söylencelere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyuna saygıyla duyururuz."