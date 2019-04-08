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Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 08.04.2019 08:10 | Son Güncelleme

Sabah namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kılan Mansur Yavaş, mazbatasını bugün alacağını belirterek hayırlı olmasını diledi.

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

31 Mart Yerel seçimlerde CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, sabah namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı.

Yavaş, Hacı bayram Veli Camii’nde sabah namazını kıldı. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin kabrini ziyaret eden Yavaş, burada yaptığı açıklamada, mazbatasını bugün alacağını belirterek hayırlı olmasını diledi.

MAZBATAYI SAAT 11:00'DE ALACAK

Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Mansur Yavaş'ın basın birimden yapılan yazılı açıklamaya göre; Mansur Yavaş'ın bugün saat 11.00'da mazbatasını alacağı bildirildi. Açıklamada, Yavaş'ın daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçerek devir teslim törenine katılacağı, ardından Anıtkabir'i ziyaret edeceği belirtildi. Mansur Yavaş, 16.30'da ise belediye önünde vatandaşlara seslenecek.

GEÇERSİZ OYLAR YENİDEN SAYILMIŞTI

Ankara'da seçim sonrası AK Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan itiraz sonrası, bazı ilçelerde geçersiz oylar yeniden sayılmıştı.

Kaynak: İHA


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