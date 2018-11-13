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Mansur Yavaş'tan sert tepki! Melih Gökçek'ten ne farkı var?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 09:39 | Son Güncelleme

CHP ile İYİ Parti'nin ortak adayı olacağı iddiaları gündemi sarsan Mansur Yavaş Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuştu. Kendi adaylığını istemeyenlere fena yüklenen Yavaş bazı isimlerin "Ankara adayımız Mansur Yavaş olmasın kaybedeceksek bizden biri olsun" dediğini belirterek Mansur Yavaş, "Bunu söyleyenlerin Melih Gökçek'ten ne farkları var?" dedi. CHP adayı olduğu dönemde partiye değil kendisine oy verildiğini ifade etti

Mansur Yavaş'tan sert tepki! Melih Gökçek'ten ne farkı var?'

MART 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP ile İYİ Parti'nin ortak adayı olacağı iddiaları gündemde olan Mansur Yavaş, CHP içiden kendi adaylığına yönelik eleştirilere çok kızdı. O CHP'lileri Melih Gökçek'e benzeten Mansur Yavaş, dün yaptığı "Ankara'yı rozetsiz belediye başkanı yönetmeli" açıklamasıyla da ortak aday olmak istediğini dışa vurmuştu.

CHP MİLLETVEKİLLİĞİ ÖNERDİ KABUL ETMEDİM

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Mansur Yavaş, kendisine CHP milletvekilliğinin de önerildiğini ancak kabul etmediğini hatırlatarak, “Mehmet Bekaroğlu, Abdüllatif Şener gibi bünyesinde siyaset yapmak için CHP’ye gitmedim. Ben ülkücü kökenden geliyorum ve iş birliği yapmak için CHP’yi tercih ettim" dedi.

CHP'YE DEĞİL BANA OY VERDİLER

Daha önce CHP adayı olarak girdiği seçimlerde oy verenlerin Mansur Yavaş olduğu için oy verdiğini iddia eden Yavaş, "CHP’nin oyu yüzde 30, bir türlü yukarı çıkmıyor; belediye meclisinde aldığı oy da aynı. Ama Belediye Başkanlığında yüzde 44 oya çıktık. Bu da iş birliğinin önemini ortaya koyması için yeterli" ifadelerini kullandı.

MELİH GÖKÇEK DE ÖYLE DİYORDU...

"Mansur Yavaş olmasın, kaybedeceksek de bizden biri olsun" diyen CHP'lileri hedef alan Yavaş, "Bunu söyleyenlerin Melih Gökçek'ten ne farkları var? Gökçek de benden olana hizmet götürürüm, olmayana götürmem diyordu; aynı şeyi şimdi de onlar söylüyor. Bizden olana destek veririz, olmayana vermeyiz anlayışından başka bir şey değil yaptıkları" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Mansur Yavaş Melih Gökçek seçim 2019 yerel seçim

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
mansur nankörlük etme chp seni aday gösterene kadar kim tanırdı seni
@sadikaliyuceer istersen bir önceki seçime bak. MHP den girdiğinde ne kadar oy aldı görürsün
BİR LAFA BAKARIM BİRDE SÖYLEYENE KUKLALARIN DÖNEKLERİN FİLM SENERYOLARI ARTIK SATMIYOR
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