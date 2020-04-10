Mansur Yavaş'tan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası ilk açıklama

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan ilk değerlendirme geldi.

Halkı sakin olmaya davet eden Yavaş, “Kıymetli hemşehrilerim, Ankara Büyükşehir Belediyemize bağlı Halk Ekmek fabrikamız iki gün boyunca üretim yapmaya ve bayiilere dağıtıma devam edecektir. Lütfen panik yapmayın, endişe etmenize gerek yok, bu karar hepimizin sağlığı için. Merak etmeyin. Ankara Valiliği ile irtibat halindeyiz. Ekmek dahil tüm acil ihtiyaçlarınız için Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Lütfen evlerinize dönün, biz sizin için görev başında olacağız.” ifadelerini kullandı.

Kıymetli hemşehrilerim,



Ankara Büyükşehir Belediyemize bağlı Halk Ekmek fabrikamız iki gün boyunca üretim yapmaya ve bayiilere dağıtıma devam edecektir.



Lütfen panik yapmayın, endişe etmenize gerek yok, bu karar hepimizin sağlığı için. Merak etmeyin, #BirlikteBaşaracağız — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 10, 2020

Değerli Ankaralılar,



Ankara Valiliği ile irtibat halindeyiz. Ekmek dahil tüm acil ihtiyaçlarınız için Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız.



Lütfen evlerinize dönün, biz sizin için görev başında olacağız. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 10, 2020



