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Mansur Yavaş'tan 'yurt' paylaşımı

29.11.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Umut Bir Yurt Meselesi' adlı belgeseli sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Son öğrenci barınma hakkına kavuşmadan hiçbirimiz yastığa başımızı huzurla koyamayız" dedi.

Mansur Yavaş'tan 'yurt' paylaşımı

Yurt sorunu yaşayan ve ekonomik zorluklar nedeniyle ev kiralayamayan öğrencileri Şefkat Evleri ile kiralanan otel ve yurtlara yerleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin barınma sorununun nasıl çözüldüğünü, aileleri ile yaşadıkları o anları anlatan belgesel bir film hazırladı.

Mansur Yavaş da Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelen ve barınma endişesi yaşayan gençlerin ve ailelerinin yaşadıkları süreci anlatan belgeseli sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Yavaş, paylaşımında, “Son öğrenci barınma hakkına kavuşmadan hiçbirimiz yastığa başımızı huzurla koyamayız. Kaybedilen her gün bu ülkenin geleceğinden çalınan gündür. Bu sene binlerce evladımıza yuva olduk, olmaya da devam ediyoruz” sözlerine yer verdi.

dsad

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara
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