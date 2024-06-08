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Mansur Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi! Ekrem İmamoğlu: 'Yeni bir dönem başlıyor'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
08.06.2024 16:28
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi. İlk tebrik ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan İmamoğlu "Yerel yönetimlerimiz için yeni bir dönem başlıyor" dedi.

Mansur Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi! Ekrem İmamoğlu: 'Yeni bir dönem başlıyor'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi. Yavaş, yarışı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ün önünde bitirdi.

EKREM İMAMOĞLU: 'TEBRİK EDİYORUM'

Yavaş’a ilk tebrik İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yerel yönetimlerimiz için yeni bir dönem başlıyor. Değerli arkadaşlarım, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçilen Mansur Yavaş’ı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı seçilen Cemil Tugay’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu
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