Mansur Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi! Ekrem İmamoğlu: 'Yeni bir dönem başlıyor'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi. Yavaş, yarışı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ün önünde bitirdi.
Yavaş’a ilk tebrik İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Yerel yönetimlerimiz için yeni bir dönem başlıyor. Değerli arkadaşlarım, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçilen Mansur Yavaş’ı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı seçilen Cemil Tugay’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum."