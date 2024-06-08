Mansur Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi! Ekrem İmamoğlu: 'Yeni bir dönem başlıyor'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi. Yavaş, yarışı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ün önünde bitirdi.

EKREM İMAMOĞLU: 'TEBRİK EDİYORUM'

Yavaş’a ilk tebrik İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yerel yönetimlerimiz için yeni bir dönem başlıyor. Değerli arkadaşlarım, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçilen Mansur Yavaş’ı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı seçilen Cemil Tugay’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum."





