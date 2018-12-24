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Mansur Yavaş: Teklif getiren partiler arasında AK Parti de vardı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.12.2018 17:18 | Son Güncelleme

CHP'Yİ ZİYARET ETTİ CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

CHP'Yİ ZİYARET ETTİ

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ile görüşen Yavaş, çıkışta açıklama yaptı. Yavaş, "Adaylığımın kesinleşmesinden sonra ilk defa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyareti için geldik. Kendisine bize duyduğu güvenden dolayı teşekkür ettik. Çalışmalara başladık, bununla ilgili kısa bilgiler verdik" dedi.

Kampanyayla ilgili ise Yavaş, "Bugün Anıtkabir'i ziyaret ettik. Hem CHP İl Başkanı ve yöneticileri hem İYİ Parti Ankara İl Başkanı ve ilçe yöneticileri katıldılar. Bundan sonra da ortak şekilde kampanyayı yürütmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Yavaş, "Başka partilere de gidecek misiniz?" sorusu üzerine Saadet Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanlarını da ziyaret edeceğini açıkladı.

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