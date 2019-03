Selen YALAZ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - 'MİLLET ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, "25 yıldır Ankara'yı yöneten zihniyet, üstelik 17 yıldır hükümette olan partinin belediye başkanı olmasına rağmen baktığımızda, Ankara'nın hiçbir probleminin çözülmediğini görüyorum. Hep birlikte olup, topyekun değişimin zamanı gelmiştir" dedi.

Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları kapsamında, Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Yavaş, açılışta toplanan kalabalığa seslendi. Rakibi AK Parti'li Mehmet Özhaseki'nin "Arkanızda ağa olmadan nasıl iş yapacaksınız?" sözünü hatırlatan Yavaş, meselenin zihniyet olduğunu kaydetti. Şeffaflık vurgusu yapan Yavaş, "Ödediğiniz her paranın nereye harcandığını makbuzun arkasında göreceksiniz" diye konuştu.

'BİR AN ÖNCE ANKARA'YI KALKINDIRMAM GEREK'

Projelerinin tamamının Ankara'nın kalkınması üzerine olduğunu vurgulayan Yavaş, "1 milyar harcanan Kızılırmak suyu boşa gidecek. O suların mutlaka akıtılması gerekiyor. O suyu Gölbaşı ile Bala arasında 1000 kilometrekarelik alanda sulu tarım yaptırmak suretiyle kullanacağız. Orada elde edilecek para, Ankara'nın ilçelerine dağıtılacak. İlk yapacağımız işlerden biri fuar alanını bitirmek. Bu çöken ekonominin karşısında bir an önce Ankara'yı kalkındırmam gerekiyor" diye konuştu.

'BAŞKENT KİMLİĞİ ORTADAN KALKMIŞ'

Mansur Yavaş, Etimesgut programının ardından Kahramankazan'da ilçe sakinleriyle buluştu. Vatandaşın değişim istediğini savunan Yavaş, "Metro, gelişmiş nerdeyse bütün ülkelerde 120 yıl önce yapılmış. Turizm yok. Herkesin çok rahat yürüyebileceği doğru düzgün kaldırım yok. Başkent kimliği ortadan kalkmış, Mustafa Kemal'in başkenti olmaktan çıkmış, sıradan bir il haline gelmiştir" dedi.

Ankara'nın köyünde bulunan eve güneş enerjisi taktıklarını anlatan Yavaş, şunları söyledi:

"Artık köylerimizde güneş enerjisi olacak. Köylülerimiz artık elektrik parası da ödemeyecek. İstiyoruz ki köylümüz köyünde kalsın, üretmeye devam etsin. Hayvancılığı da teşvik edeceğiz. Sözleşme garantisi ile tarımı da destekleyeceğiz. Entegreli et tesisleri kuracağız. İzmir ve Eskişehir belediyeleri gibi köylerimizde hayvancılığı teşvik edip, onların sütlerini satın alacağız. Bunları da okuldaki çocuklara dağıtacağız. Biz Ankara'nın tümünü kalkındırmak istiyoruz."

'KIZILIRMAK'I İKNA EDEMEMİŞ'

Rakibi AK Partili Mehmet Özhaseki'nin bütün projelerini yaptığını iddia ettiğini kaydeden Mansur Yavaş, "Kayseri'ye deniz getirecekmiş. Hala gelecek. Etrafına gökdelenler dikmiş, duruyor. Bir diğer projesi Central Park'mış, yapmamış. 'Asıl proje Kızılırmak suyunu Kayseri'den geçireceğim' demiş; ama Kızılırmak'ı ikna edememiş, öyle kalmış" diye konuştu.

Ankara'da yardım alanların yardım almaya devam edeceğini de belirten Yavaş, 'Hemşehri Kart'a para yüklenerek, yardım yapılacağını söyledi.

FOTOĞRAFLI