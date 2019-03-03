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Mansur Yavaş: Topyekun değişimin zamanı geldi (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 17:20 | Son Güncelleme

KEÇİÖRENLİLERLE BULUŞTU 'Millet ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında, Keçiören ilçesine bağlı Yükseltepe'de mahalle sakinleriyle buluştu.

Mansur Yavaş: Topyekun değişimin zamanı geldi (2)

KEÇİÖRENLİLERLE BULUŞTU
'Millet ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında, Keçiören ilçesine bağlı Yükseltepe'de mahalle sakinleriyle buluştu. Mansur Yavaş'a; İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, CHP Ankara Milletvekili Murat Eymir ve İYİ Parti Keçiören Belediye Başkanı adayı Güçlü Şenel eşlik etti. Burada konuşan Yavaş, birinci önceliklerinin fuar alanını bitirmek, metro yapmak ve ekonomik problemleri çözmek olduğunu söyledi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın belediyeyi AK Parti'den aldığını hatırlatan Yavaş, "Bir işçi çıkarmadı. Onların dediği örgüt elemanlarından bir tane adam mı yakalandı? Eskişehir'de var mı böyle bir şey? Muğla'da var mı böyle bir şey? İnsan Allah'tan korkar, böyle bir şey söylerken. Dolayısıyla elinizi vicdanınıza koyup, sizi daha iyi kim yönetecekse onu seçeceksiniz" diye konuştu.
Mansur Yavaş, seçim öncesi Ankara'nın sorunlarına ilişkin anket yaptırdığını belirterek, "Birincisi ulaşım, ikincisi su, üçüncüsü trafik sıkışıklığı çıktı. Benim çılgın projem; Ankara'da aç, açık bırakmamak. Bunu geldiğim yerde, Beypazarı'nda yaptım. Şimdi Cenab-ı Allah burada da yapmayı nasip edecek bana. Öncelliğimiz Ankaralıyı zengin etmek olacaktır. Bunu yaparken de sizleri müşteri olarak görmeyeceğiz. Ankara'da 17 yıldır aynı hükümet ve aynı parti var. Şu Keçiören'in ulaşım sorununu çözdünüz mü Allah aşkına? Keçiörenliler size her seçim torbalar dolusu oy verdi. Demek ki mesele arkanız da hükümet olması değil, sizin zihniyetiniz önemli. Nasıl olsa 'Oy geliyor' dedikleri yere doğru dürüst hiç hizmet yapmamışlar. Bu az hizmet edilen yerlere hizmet etmeyi de Allah bana nasip edecek" dedi.
Mansur Yavaş, ardından Sanatoryum Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

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Mansur Yavaş: Topyekun değişimin zamanı geldi (2)Mansur Yavaş: Topyekun değişimin zamanı geldi (2)Mansur Yavaş: Topyekun değişimin zamanı geldi (2)Mansur Yavaş: Topyekun değişimin zamanı geldi (2)

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