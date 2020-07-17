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Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girdiğini iddia ettiği kişilerin listesini yayınladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2020 22:35 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde geçtiğimiz dönem belediyeye "torpille" işe girdiğini iddia ettiği kişilerin listesini dev ekranda gösterdi.

Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girdiğini iddia ettiği kişilerin listesini yayınladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye meclisi toplantısında işe alımların konuşulduğu sırada, geçmiş dönemden 'torpille' belediyeye işçi soktuğunu iddia ettiği kişilerin listesini paylaştı.

Yavaş, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İsim göreceksiniz ama kötü niyetle söylemiyorum, belki bazılarınızın da ismi çıkacak. Burada ismini gördüklerinizin hepsi çalışıyor şu anda. Bunlar sözleşmeli ve normal işçi, kimlerin torpiliyle işe girdiklerini göreceksiniz, bir şekilde defter bizim elimizde kaldı."

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