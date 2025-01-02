Mansur Yavaş, TSK'dan atılan teğmenleri belediyede işe almış... Atatürk fotoğrafı" tartışmasıyla gündem olmuşlardı

Kara Harp Okulu mezuniyetinde yaşanan kılıçlı yemin töreni sonrası başlayan tartışmalar sonrası gözler 16 Ocak'ta görüşülmesi beklenen ihraç sürecine çevrildi. Tüm Türkiye sürecin nasıl sona ereceğini merak ederken; Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili ortaya çıkan bir detay gündem oldu.

YAVAŞ, TSK'DAN ATILAN TEĞMENLERİ İŞE ALMIŞ

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın önceki yıl 10 Kasım'da Atatürk fotoğrafı takmadığı için başka bir teğmenle tartışan ve TSK'dan atılan 4 teğmeni işe aldığı belirtildi.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, önceki yıl, 10 Kasım töreninde, Tuzla Piyade Okulu’nda yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan bir teğmen ve iki arkadaşını, dört Atatürkçü teğmenin uyarmasının ardından yedisinin TSK'dan ihraç edilmesi sürecinin mahkeme taşındığını yazdı.

TSK'dan atılan teğmenlerin uzun süre iş bulamadığını belirten Terkoğlu Mansur Yavaş'ın 4 teğmene belediye iştiraklerinde iş verdiğini kaleme aldı.

Terkoğlu yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Konuştuğum teğmenlerin avukatı, TSK’ye dönüş için davalarının devam ettiğini, teğmenlerin en büyük hayalinin üniformalarına tekrar kavuşmak olduğunu, bu ay sonunda duruşmalarının olduğunu anlattı. Öte yandan iktidardan birilerinin devreye girip “Onları çalıştırmayın” diye belediyeye baskı yapmalarından da korktuğunu söyledi. O kadarına cüret ederler mi bilmiyorum ama bunun halkın tepkisini çekeceği açık."