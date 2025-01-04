Mansur Yavaş, TSK'dan ihraç edilen teğmenler hakkında konuştu: Seyretmemiz beklenemez!

Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da yaşanan Atatürk fotoğrafı tartışması sonrası 4 Atatürkçü, 3'ü tarikatçı olduğu öne sürülen asker meslekten çıkarıldı. TSK'dan çıkarılan teğmenlerden üçü, altı ay önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde koordinatör olarak göreve başladı.

MANSUR YAVAŞ'TAN TEĞMENLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Konu hakkında ilk kez konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bu teğmenlerin böyle Türkiye'nin ortak değeri üzerinden bir tartışmayla görevlerinden edilmelerini bizim seyretmemiz beklenemez. Bir yönetici olarak ihtiyacımız da vardı. Dolayısıyla değerlendirmek istedik hepsi bu" dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Yavaş şunları söyledi:

"Teğmenler ihraç edilince işsiz kaldı. Göreve dönebilmek için mahkemeye başvurmuşlar. Ancak, mahkemenin ne zaman sonuçlanacağı belli değil. Genç insanlar, iyi eğitimliler. Eğitimleri konusunda da bizim ihtiyacımız olan alanlar var. Bunları birilerinin sahiplenmesi lazım diye düşündüm. Çünkü tartışmanın sebebi belli.

"BİZİM SEYRETMEMİZ BEKLENEMEZ"

Bu teğmenlerin böyle Türkiye'nin ortak değeri üzerinden bir tartışmayla görevlerinden edilmelerini bizim seyretmemiz beklenemez. Bir yönetici olarak ihtiyacımız da vardı. Dolayısıyla değerlendirmek istedik hepsi bu.

İşe alındıklarını özellikle hiç kimseye duyurmadık. Çünkü, bunun altında siyasi bir şey ararlar.

"ONLAR BİR AN ÖNCE ASIL GÖREVLERİNE GİTMEK İSTİYOR"

Zaten, mahkemenin olumlu sonuçlanması halinde görevlerine dönecekler. Onlar bir an önce asıl görevlerine gitmek istiyor.

Bu insanlara sahip çıkmak, bir kamu kurumu, bu ülkeye borcu olan bir vatandaş olarak duyarlı davranışımızdan başka hiçbir şey değil. Ben göreve de iade edileceklerine inanıyorum. Atatürk'e sahip çıkmak, ülkenin ortak değerlerine sahip çıkmak bir suç olamaz. İnşallah mahkeme de gereğini yapacak diye bekliyorum. Teğmenlerin meslekten çıkarılması maalesef biraz konjonktürle alakalı."