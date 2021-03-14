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Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

14.03.2021 17:55 | Son Güncelleme:
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Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitch hesabı açtığını resmi Twitter hesabından duyurdu. ''Selam chat'' notunu paylaşan Mansur Yavaş, duyurusunu sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken bir video ile yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önce bir Twitch yayıncısı olan Pqueen'e verdiği yanıt ile gündeme gelmişti. Yanıtında ''İçeriklerin beni ve ailemi çok eğlendiriyor.'' ifadesine yer vererek Twitch'i takip ettiğini ima eden Mansur Yavaş, şimdi ise Twitter'dan ''Selam Chat'' notuyla bir video paylaştı ve Twitch'e katıldığını duyurdu.

MANSUR YAVAŞ TWİTCH'E KATILDI

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını duyurduğu videosu, Pqueen'in ''Başkanım yok mu Twitch yayıncılığınız peki?'' sözüyle başlıyor. Video boyunca, pek çok Twitch yayıncısından, filmden ve sosyal medyada gündeme olmuş videolardan kısa kesitler bulunuyor. Mansur Yavaş ise videoda şu ifadeleri kullanıyor:

''Selam chat. Ben Mansur Yavaş. Artık ben de burada, Twitch'deyim. Buradayım. Çünkü geleceğimize ışık tutan gençlerimizin fikirlerini ve düşüncelerini önemsiyorum. Sizlerin sorunlarını dinlemek, birlikte yeni fikirler üretmek için Twitch'deyim. Sizinle beraber birçok yayın yapacak, hatta yeri geldiğinde yayınlarınıza izleyici olarak katılacağım. Şimdiye kadar Ankara'da yaşayan gençler için birçok çalışmaya imza attık. Daha güzel bir Ankara ancak sizlerle mümkün. Öğrenci dostu gençlerin fikirlerini önemseyen bir Ankara'yı gelin. Birlikte oluşturalım. Kim bilir belki birlikte oyun oynar, mid'de karşılaşırız.''


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Mansur Yavaş

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